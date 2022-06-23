В Германии активирован режим тревоги из-за сокращения запасов газа

Власти Германии решили активировать так называемый режим тревоги - вторую ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Об этом объявил в Берлине в четверг, 23 июня, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck). Он объяснил эту меру сокращением газовых поставок из России и сохраняющимися высокими ценами на газ. "Мы находимся в состоянии газового кризиса. Отныне газ - это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", - подчеркнул Хабек. Одновременно он назвал сокращение российских поставок "экономической атакой" на Германию.

Вторая ступень аварийного плана вводится при возникновении перебоев в газоснабжении либо чрезвычайно высокого спроса на газ, что приводит к значительному ухудшению ситуации с газообеспечением. На этом этапе предполагается, что рынок еще способен справиться с этими проблемами самостоятельно, без принятия мер нерыночного характера.

Введение уровня тревоги не означает, что поставщики газа теперь получат право перекладывать резко растущие цены прямо на потребителей. Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) пока не будет активировать соответствующую статью закона об энергетической безопасности, поскольку регулятор еще не констатировал факт "значительного сокращения объемов импорта газа".

Третий этап аварийного плана

Третий этап аварийного плана - чрезвычайная ситуация - активируется, если снабжение газом ухудшится настолько, что положение уже невозможно исправить без вмешательства государства. Тогда Федеральное агентство по сетям принимает по согласованию с поставщиками топлива решение о квотах на поставки газа потребителям, чтобы обезопасить в первую очередь наиболее уязвимые группы, такие как домохозяйства, больницы, газовые электростанции.