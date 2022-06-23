"Исторический момент": Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в ЕС

"Исторический момент и сигнал надежды для украинского народа", - написал Беттель в Twitter. В свою очередь Мишель поздравил президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майю Санду, отметив совместное будущее стран и ЕС, пишет "Медуза".

Владимир Зеленский назвал решение саммита уникальным моментом в отношениях Украины и ЕС.

"Это победа. Мы ждали 120 дней. И 30 лет", - сказал украинский президент.

Глава Евросовета также сообщил, что саммит ЕС готов предоставить Грузии статус кандидата после выполнения страной ряда условий.

Уже сообщалось, что Европейский парламент в четверг, 23 июня, принял резолюцию, в которой призывал лидеров стран Европейского союза (ЕС) немедленно предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС.

В резолюции Европарламента также содержался призыв предоставить статус кандидата в ЕС Грузии сразу после того, как ее правительство выполнит поставленные Европейской комиссией задачи и осуществит необходимые реформы.

Европарламент подчеркнул, что лидеры ЕС должны осознавать свою историческую обязанность и дать ясный политический сигнал Украине, Молдове и Грузии, подтвердив их шансы на вступление в ЕС.

Как указал Европарламент, в условиях, когда Россия ведет жестокую войну против Украины, присвоение ей статуса кандидата станет подтверждением решимости и дальновидности. Парламент также призывал власти Украины, Молдовы и Грузии недвусмысленно подтвердить свою политическую решимость реализовать европейские устремления своих жителей, ускорив реформы, чтобы по возможности быстро и эффективно выполнить критерии членства в ЕС.

Европарламент подчеркивал, что население Украины, Молдовы и Грузии заслуживает жить в свободных, демократических и благополучных странах, которые гордятся быть членами общеевропейской семьи, поэтому призывал Евросовет на предстоящем саммите сделать важный первый шаг к реализации легитимных устремлений жителей этих стран.

После вторжения России в Украину 28 февраля она подала заявку на членство в ЕС, а Молдова и Грузия подали заявки 3 марта.

Этот вопрос входит в повестку дня проходящего сегодня и завтра саммита лидеров ЕС.