Шэрон Стоун рассказала, что у нее было девять выкидышей

Шэрон Стоун прокомментировала пост издания People в Instagram.

"У женщин нет специального форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девятерых детей в результате выкидыша", - написала Шэрон Стоун.

Она отметила, что женщинам приходится справляться с этой проблемой в одиночку, хотя в этот момент они особенно нуждаются в поддержке:

"Мы вынуждены переносить это в одиночестве, втайне и с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечение мужской идеологии, стали слабыми и жестоко угнетаются".

Напомним, у Шэрон Стоун есть трое приемных детей.