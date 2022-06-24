Шэрон Стоун рассказала, что у нее было девять выкидышей
64-летняя американская актриса Шэрон Стоун (Sharon Stone) рассказала, что у нее было девять выкидышей, пишет Spletnik.ru.
64-летняя американская актриса Шэрон Стоун (Sharon Stone) рассказала, что у нее было девять выкидышей, пишет Spletnik.ru.
Шэрон Стоун прокомментировала пост издания People в Instagram.
"У женщин нет специального форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девятерых детей в результате выкидыша", - написала Шэрон Стоун.
Она отметила, что женщинам приходится справляться с этой проблемой в одиночку, хотя в этот момент они особенно нуждаются в поддержке:
"Мы вынуждены переносить это в одиночестве, втайне и с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечение мужской идеологии, стали слабыми и жестоко угнетаются".
Напомним, у Шэрон Стоун есть трое приемных детей.
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