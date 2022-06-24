Верховный суд США разрешил штатам запрещать аборты

Отмененное решение 1973 года по делу "Роу против Уэйда" определяло, что конституция предусматривает право женщин на аборт, поскольку в основном законе установлено право на конфиденциальность в отношении своего тела.

Но сейчас суд провозгласил, что "конституция не предусматривает права на аборт".

"Полномочия регулировать аборты передаются народу и избранным ими представителям", - сообщил Верховный суд.

Ожидается, что в, примерно, половине из 50 штатов США будут запрещены или существенно ограничены аборты, а женщинам, чтобы сделать аборт, придется отправиться в другой штат.