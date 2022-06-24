Пт, 24.06.2022
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Марк Липовецкий, культуролог

Верховный суд США разрешил штатам запрещать аборты

Протест против запрета абортов в США ФОТО: DAVID RYDER

Верховный суд США в пятницу, 24 июня, отменил приговор почти полувековой давности, и таким образом разрешил штатам запрещать или существенно ограничивать аборты.

Отмененное решение 1973 года по делу "Роу против Уэйда" определяло, что конституция предусматривает право женщин на аборт, поскольку в основном законе установлено право на конфиденциальность в отношении своего тела.

Но сейчас суд провозгласил, что "конституция не предусматривает права на аборт".

"Полномочия регулировать аборты передаются народу и избранным ими представителям", - сообщил Верховный суд.

Ожидается, что в, примерно, половине из 50 штатов США будут запрещены или существенно ограничены аборты, а женщинам, чтобы сделать аборт, придется отправиться в другой штат.

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