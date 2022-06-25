"Окрестинизация" Беларуси. "Весна" обнародовала новые данные о пытках

Сапелко также сослался на данные Верховного суда, из которых следует, что с начала августа 2020 года по февраль 2022 года были осуждены 1832 человека. "Это значит, что порядка 80% дел мы отслеживаем, и это неплохой результат в условиях, когда мы тотально ограничены в поисках любой информации, когда наших волонтеров преследуют, подвергают пыткам и лишают свободы по надуманным мотивам", - говорит Сапелко.

С пытками сталкиваются и уголовно, и административно задержанные

По словам правозащитника, пытки задержанных - самый большой раздел доклада об уголовном преследовании по политическим мотивам. "Весна" зафиксировала 44 случая пыток, но это, как считает Сапелко, лишь верхушка айсберга, ведь эти данные стали известны лишь в результате рассмотрения уголовных дел - то есть, люди во время суда заявляли о пытках на этапе задержания, перед допросами, в изоляторах и даже непосредственно перед судебным заседанием.

Говоря о видах пыток и попытке сформировать статистику, Павел Сапелко указывает, что пытки - это многогранное явление. "Я пытался проанализировать эти 44 случая и сказать, что, например, в 30 случаях - ударили дубинкой или заломали руки, но у меня не получилось. Пытки невозможно систематизировать, каждый случай пыток особенный, он больно ранит и того, кто сам стал жертвой пыток, и того, кто стал свидетелем этого, и того, кто об это слушает и читает".

В рамках второго доклада о политически мотивированных административных процессах правозащитники проанализировали и оценили данные о 528 судебных заседаниях в 46 судах Беларуси. Касательно пыток административно задержанных, Сапелко указывает, что если в случае с уголовным преследованием речь идет об историях конкретных людей, то в случае с административным арестом через пытки прошел каждый задержанный, за редкими исключениями в изоляторах небольших городов. "Мы регулярно фиксируем пытки над административно задержанными. Среди них - лишение возможности спать на ровной поверхности, перенаселенные камеры, лишение еды и воды, несоответствующая температура в камере, отсутствие горячей воды и постельного белья", - рассказывает правозащитник.

Кроме того, рассказывая о третьем отчете о местах несвободы в Беларуси, который "Весна" делает регулярно, Сапелко отметил, что осужденные продолжают рассказывать о разного рода пытках и бесчеловечном обращении. "Даже лишение свиданий с семьей и телефонных разговоров - это тоже считается формой жестокого обращения", - говорит он.

Произошла "Окрестинизация" Беларуси