Они занимаются сексом у нас на лице. Но если клещи исчезнут, мы можем пожалеть об этом

Регулярно удаляйте отмершие клетки, увлажняйте кожу и не забывайте солнцезащитный крем - вот и весь рецепт ухода за кожей для большинства из нас.

А как насчет клещей для чистки пор, известных ученым под именем Demodex folliculorum, которые всю свою жизнь живут у нас на лице?

По ночам эти крошечные организмы длиной всего 0,3 мм покидают кожные поры, чтобы найти новый фолликул, встретить партнера и спариться.

Казалось бы, мирная, беззаботная жизнь. Но новое исследование показало, что в жизни клещей не все так сладко: их ДНК разрушается, а это означает, что они могут исчезнуть.

Не торопитесь бежать в ванную и хозяйственным мылом или хлоркой отмывать лицо добела: днем до клещей вам не добраться, они живут слишком глубоко. Разве что наждачной шкуркой.

Пусть вас немного утешит, что более 90% людей - носители этих клещей, причем с рождения: эти микроорганизмы передаются во время грудного вскармливания.

Да, это клещ, который живет у вас на лице. Милый, правда? ФОТО: Getty Images

Доктор Алехандра Перотти из университета Рединга, соавтор исследования, считает, что мы должны быть благодарны природе за то, что установили с микроклещами такие близкие отношения и предоставляем им постоянное место жительства.

"Они очень маленькие и милые. Не о чем беспокоиться. Они очищают наши поры, - говорит она. - Не волнуйтесь, а, наоборот, радуйтесь, что рядом с вами живут эти микроскопические существа - ведь они не причиняют никакого вреда".

Исследователи также установили, что клещи имеют наименьшее количество генов среди всех насекомых, паукообразных или ракообразных.

Ген, защищающий тело клещей от ультрафиолетового излучения, был утерян, хотя вряд ли их это сильно беспокоит - они активны лишь по ночам, когда и занимаются тем, что, возможно, заставит кого-то из нас поежиться и скривиться.

"По ночам, когда мы крепко спим, они посещают соседние поры, чтобы заняться сексом и завести детей", - рассказывает доктор Перотти.

Родственные браки не идут на пользу популяции - спросите у египетских фараонов. Исследование показало, что по мере уменьшения генетического разнообразия клещей увеличивается их зависимость от нас, и они, возможно, вообще находятся под угрозой исчезновения.

Например, исследователи ожидали найти ген, который заставляет клещей просыпаться и засыпать, но его не оказалось.

Вместо этого их организм полагается на наш с вами сон: во время сна наша кожа выделяет меньше гормонов, и именно это заставляет клещей просыпаться.

Эта адаптация несет определенные риски. Чем больше клещи приспосабливаются к нам, тем больше генов они теряют, и в конце концов просто не смогут без нас существовать.

Из-за этой зависимости они не смогут вовремя покидать поры и находить нового партнера для размножения. Вот уж точно все яйца в одной корзине.

Ну и пусть, скажут сторонники безупречной личной гигиены. Невелика потеря!

"Эти клещи имеют прямое отношение к здоровью кожи, поэтому, если их не будет, у нас могут возникнуть с этим проблемы", - предупреждает доктор Перотти.

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