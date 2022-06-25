Второй день Лиго: сколько пьяных водителей попались полиции?

Десять нетрезвых водителей задержано в Рижском регионе, по пять - в Земгале и Видземе, два - в Курземе, семь - в Латгале.

Вчера полиция зафиксировала 314 нарушений правил дорожного движения, в том числе 98 случаев превышения скорости и один случай агрессивного вождения.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 20 человек.