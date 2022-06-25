Сб, 25.06.2022
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Разбили окно, чтобы спасти малыша: в Финляндии мать подозревают в попытке убийства ребенка

Финская полиция. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В Финляндии в Порвоо полицейским пришлось разбить окно и проникнуть в квартиру, чтобы остановить жестокое обращение с маленьким ребенком, передает Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

В местную полицию утром во вторник, 21 июня, поступил звонок от социального работника.

"Он увидел через окно, что в квартире мать набросилась на маленького ребенка. Насилие прекратилось только после того, как полиции удалось проникнуть в квартиру, разбив окно", - сообщила в пресс-релизе комиссар уголовной полиции Хейди Ниеми.

Пострадавшим оказался пятилетний ребенок, который получил серьезные травмы в результате нападения и был госпитализирован.

"Мы расследуем дело по статьям УК "попытка непредумышленного убийства" и "оказание сопротивления властям"", - сказала Ниеми.

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