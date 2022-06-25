Разбили окно, чтобы спасти малыша: в Финляндии мать подозревают в попытке убийства ребенка

В местную полицию утром во вторник, 21 июня, поступил звонок от социального работника.

"Он увидел через окно, что в квартире мать набросилась на маленького ребенка. Насилие прекратилось только после того, как полиции удалось проникнуть в квартиру, разбив окно", - сообщила в пресс-релизе комиссар уголовной полиции Хейди Ниеми.

Пострадавшим оказался пятилетний ребенок, который получил серьезные травмы в результате нападения и был госпитализирован.

"Мы расследуем дело по статьям УК "попытка непредумышленного убийства" и "оказание сопротивления властям"", - сказала Ниеми.