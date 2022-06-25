Ограбления, кражи и утопленник: грустные итоги Лиго

На Лиго полиция зарегистрировала три ограбления и шесть краж, сообщила Государственная полиция. Два ограбления произошли в Рижском регионе, одно - в Земгале. Три кражи были зарегистрированы в Латгале, две - в Рижском регионе и одна - в Курземе.

В Рижском регионе, Земгале и Видземе Государственная полиция приняла по одному решению о задержании человека.

В Трапенской волости в пруду найдено тело утонувшего человека

В пятницу, 24 июня, в Трапенской волости Смилтенского края в одном из прудов был найден утонувший человек, сообщили LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

VUGD получила информацию о том, что в воде замечены одежда и обувь человека. Водолазы обыскали пруд и нашли тело погибшего. Его останки переданы Государственной полиции.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 67 вызовов: 24 - на пожары, 29 - на спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.