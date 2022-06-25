Сбежавшие от войны украинцы в Даугавпилсе в шоке - их резко выселяют

Александра, другая украинка, говорит: "Нас привезли по программе (дети-футболисты и мамы и опекуны). Две группы приехали - одна 6 мая, вторая - двумя неделями позже. Обещали проживание и питание, но в скором времени завтраки у нас отпали. Их не было, сократили. Сейчас насчет выселения мы узнали от администратора Юлии".
Эти группы беженцев приехали из разных городов Украины по приглашению Олимпийского комитета Даугавпилса, большая часть приглашенных - дети, которые занимаются футболом. Есть, правда, и просто приехавшие из горячих точек - например, из разрушенного Мариуполя.
Письмо накануне праздников
Руководитель олимпийского центра Владимир Штейнберг направил компании LDO invest, арендующей гостиницу Dinaburg, письмо, в котором содержалось приложение к договору о его завершении 1 июля, поскольку с этой даты договор больше не будет соответствовать правилам Кабинета министров.
Письмо пришло накануне праздников Лиго и стало для арендатора Dinaburg неожиданностью, поскольку гостиница получила контракт на поселение беженцев на 90 дней, начиная с 6 мая.
"Нам прислали письмо, что расторгают договор… И это была моя инициатива предупредить жильцов отеля. А то никто бы и не узнал", - говорит Донат Ларионов, представитель LDO invest.
Оксана, приехавшая из Украины со своими двумя детьми и еще одним мальчиком из Харькова в опекунстве, отметила, что после того, как узнала о выселении, вместе с другими беженцами ездила в думу 22 июня - но там утешительных новостей не услышали.
"Нам сказали, чтобы мы пришли в понедельник еще раз разговаривать по этому поводу. И не говорят, куда будут расселять", - говорит она.
В думе знали, но не проинформировали
Единственная новость была в том, что решение о выселении было принято еще две недели назад. По словам Оксаны, "в думе сами удивились, что нас не уведомили".
"Чайка" пока не получила комментариев от представителей думы и Олимпийского комитета.
Еще в мае премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что продолжать размещение беженцев в гостиницах для государства слишком дорого, поэтому предполагается, что беженцев будут принимать домашние хозяйства, которые за это получат господдержку. Либо людей будут селить в приспособленных для проживания муниципальных зданиях.
Решение о переселении не оптимально
Почему Олимпийский комитет Даугавпилса разорвал договор с отелем "Динабург" только сейчас и в авральном режиме, пока непонятно. Также непонятно, куда переселят беженцев с 1 июля. Сами украинцы предполагают, что в какое-то общежитие.
"Предлагали общежития, но условия там ужасные, непригодные для жизни. Мы очень хотим, чтобы с владельцем отеля напрямую заключили договор и платила ему дума, а не Олимпийский комитет. Мы можем что-то и сами доплачивать, если надо", - говорит Оксана.
Ларионов считает, что новое решение о переселении - далеко не оптимальное.
"На мой взгляд, очень сложная ситуация будет у беженцев. Сначала обеспечили жильем и едой, а теперь вчетверо урезали финансирование. После гостиницы переехать в общежитие с общими санузлами… Вряд ли они захотят. Тем более не все беженцы бежали просто так. Их уговорили сюда ехать. Им обещали условия, и они согласились", - говорит он.
Без финансовой поддержки гостиница, принадлежащая Донату Ларионову, не может позволить себе оставить беженцев у себя.
А беженцы не могут себе позволить ехать назад. А некоторым ехать просто некуда, говорит Оксана.
"Многим некуда ехать. Что их ждет - разрушенные дома? Или ракета по поезду? Обещали нам одно, а вот. Столько людей… детей. Мой ребенок плачет и кричит: "Я не хочу ехать умирать!". Люди из Мариуполя, у них же вообще нет ничего - города нет!"
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!