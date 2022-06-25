Сбежавшие от войны украинцы в Даугавпилсе в шоке - их резко выселяют

Александра, другая украинка, говорит: "Нас привезли по программе (дети-футболисты и мамы и опекуны). Две группы приехали - одна 6 мая, вторая - двумя неделями позже. Обещали проживание и питание, но в скором времени завтраки у нас отпали. Их не было, сократили. Сейчас насчет выселения мы узнали от администратора Юлии".

Эти группы беженцев приехали из разных городов Украины по приглашению Олимпийского комитета Даугавпилса, большая часть приглашенных - дети, которые занимаются футболом. Есть, правда, и просто приехавшие из горячих точек - например, из разрушенного Мариуполя.

Письмо накануне праздников

Руководитель олимпийского центра Владимир Штейнберг направил компании LDO invest, арендующей гостиницу Dinaburg, письмо, в котором содержалось приложение к договору о его завершении 1 июля, поскольку с этой даты договор больше не будет соответствовать правилам Кабинета министров.

Письмо пришло накануне праздников Лиго и стало для арендатора Dinaburg неожиданностью, поскольку гостиница получила контракт на поселение беженцев на 90 дней, начиная с 6 мая.

"Нам прислали письмо, что расторгают договор… И это была моя инициатива предупредить жильцов отеля. А то никто бы и не узнал", - говорит Донат Ларионов, представитель LDO invest.

Оксана, приехавшая из Украины со своими двумя детьми и еще одним мальчиком из Харькова в опекунстве, отметила, что после того, как узнала о выселении, вместе с другими беженцами ездила в думу 22 июня - но там утешительных новостей не услышали.

"Нам сказали, чтобы мы пришли в понедельник еще раз разговаривать по этому поводу. И не говорят, куда будут расселять", - говорит она.

В думе знали, но не проинформировали

Единственная новость была в том, что решение о выселении было принято еще две недели назад. По словам Оксаны, "в думе сами удивились, что нас не уведомили".

"Чайка" пока не получила комментариев от представителей думы и Олимпийского комитета.

Еще в мае премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что продолжать размещение беженцев в гостиницах для государства слишком дорого, поэтому предполагается, что беженцев будут принимать домашние хозяйства, которые за это получат господдержку. Либо людей будут селить в приспособленных для проживания муниципальных зданиях.

Решение о переселении не оптимально

Почему Олимпийский комитет Даугавпилса разорвал договор с отелем "Динабург" только сейчас и в авральном режиме, пока непонятно. Также непонятно, куда переселят беженцев с 1 июля. Сами украинцы предполагают, что в какое-то общежитие.

"Предлагали общежития, но условия там ужасные, непригодные для жизни. Мы очень хотим, чтобы с владельцем отеля напрямую заключили договор и платила ему дума, а не Олимпийский комитет. Мы можем что-то и сами доплачивать, если надо", - говорит Оксана.

Ларионов считает, что новое решение о переселении - далеко не оптимальное.

"На мой взгляд, очень сложная ситуация будет у беженцев. Сначала обеспечили жильем и едой, а теперь вчетверо урезали финансирование. После гостиницы переехать в общежитие с общими санузлами… Вряд ли они захотят. Тем более не все беженцы бежали просто так. Их уговорили сюда ехать. Им обещали условия, и они согласились", - говорит он.

Альтернативы неизвестны

Без финансовой поддержки гостиница, принадлежащая Донату Ларионову, не может позволить себе оставить беженцев у себя.

А беженцы не могут себе позволить ехать назад. А некоторым ехать просто некуда, говорит Оксана.

"Многим некуда ехать. Что их ждет - разрушенные дома? Или ракета по поезду? Обещали нам одно, а вот. Столько людей… детей. Мой ребенок плачет и кричит: "Я не хочу ехать умирать!". Люди из Мариуполя, у них же вообще нет ничего - города нет!"