Украинская разведка: ракетные обстрелы - провокация РФ с целью втянуть в войну Беларусь

В ночь на 25 июня произошел масштабный ракетный обстрел и бомбардировка территории Украины. По данным управления, российские военные самолеты выпустили ракеты из Беларуси.

Россия использовала для атаки самолет Ту-22М3 и ракету Х-22.

Самолеты вылетели с авиабазы "Шайковка" в Калужской области России и через Калужскую и Смоленскую области попали в воздушное пространство Беларуси, обстреляв оттуда ракетами территорию Украины, а затем вернулись на авиабазу "Шайковка".

Ракеты были выпущены примерно в 50-60 километрах от границы Беларуси с Украиной, их целью были Киевский, Черниговский и Сумский районы.

По данным Главного разведывательного управления Минобороны Украины, впервые за эту войну авианалет на территорию Украины был осуществлен непосредственно с территории Беларуси.

"Сегодняшняя стрельба напрямую связана с попытками Кремля привлечь Беларусь как сторону войны против Украины", - предупредили в управлении.

Утром 25 июня Россия обстреляла ракетами Житомирскую и Львовскую области Украины.