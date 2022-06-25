Сб, 25.06.2022
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Сергей Лавров, министр обороны России

Украинская разведка: ракетные обстрелы - провокация РФ с целью втянуть в войну Беларусь

ФОТО: SIPA/Scanpix

Российские ракетные удары по Украине из воздушного пространства Беларуси являются частью масштабной провокации, направленной на еще большее втягивание Беларуси в войну против Украины, заявило в субботу, 25 июня, Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

В ночь на 25 июня произошел масштабный ракетный обстрел и бомбардировка территории Украины. По данным управления, российские военные самолеты выпустили ракеты из Беларуси.

Россия использовала для атаки самолет Ту-22М3 и ракету Х-22.

Самолеты вылетели с авиабазы "Шайковка" в Калужской области России и через Калужскую и Смоленскую области попали в воздушное пространство Беларуси, обстреляв оттуда ракетами территорию Украины, а затем вернулись на авиабазу "Шайковка".

Ракеты были выпущены примерно в 50-60 километрах от границы Беларуси с Украиной, их целью были Киевский, Черниговский и Сумский районы.

По данным Главного разведывательного управления Минобороны Украины, впервые за эту войну авианалет на территорию Украины был осуществлен непосредственно с территории Беларуси.

"Сегодняшняя стрельба напрямую связана с попытками Кремля привлечь Беларусь как сторону войны против Украины", - предупредили в управлении.

Утром 25 июня Россия обстреляла ракетами Житомирскую и Львовскую области Украины.

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