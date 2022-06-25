Зверские убийства: из-за жуткой находки в эстонском подвале у волонтера подкосились ноги

Лето - особенно трудное время для спасателей кошек, поскольку кошки рожают и беспрерывно поступают сообщения о бездомных кошках. Так, волонтерская организация MTÜ Cats Help в последние дни была вынуждена решать проблемы нескольких кошачьих колоний.

Фото с места событий ФОТО: MTÜ Cat's Help/Facebook

Однако одна находка оказалась настолько ужасающей, что ноги подкосились даже у повидавшего многое волонтера из Кохтла-Ярве, который отправился на вызов в Кивиыли.

"В подвале многоквартирного дома находились маленькие котята, около недели от роду, еле живые. А тела остальных мертвых кошек были разбросаны по всему помещению: несколько пометов умерших котят, чьи крохотные тельца были едва покрыты шерсткой, а также несколько взрослых кошек. Было понятно, что кошек систематически и жестоко убивали. Рядом лежал грязный кирпич, который, очевидно, являлся одним из орудий убийства. Кошки-мамы и их дети умирали в муках, потому что кто-то захотел так зверски расправиться с ними. И теперь их маленькие, настрадавшиеся и уже безжизненные тела лежали повсюду", - говорится в публикации на Facebook.

Фото с места происшествия. ФОТО: CATS help / Facebook

Оставшихся в живых котят удалось спасти, им нашли передержку, но один из них был в таком плохом состоянии, что посреди ночи его пришлось доставить в Таллиннскую скорую помощь для животных.

Находка на месте происшествия. ФОТО: CATS help / Facebook

С этими котятами количество подопечных MTÜ Cats Help увеличилось до 385 кошек.

О кошках заботятся волонтеры, которые могут это делать только благодаря делающим пожертвования людям, которые помогают оплачивать медицинские счета животных и обеспечивают их едой.

Поддержать спасение кошек и волонтерскую организацию из Эстонии:

CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV:EE767700771005347958

Пояснение: Kiviõli kassid

Номера телефонов для пожертвований (прослушайте текст до конца):

900 0020 (стоимость звонка 5€)

900 0001 (стоимость звонка 10€)

900 0021 (стоимость звонка 25€)