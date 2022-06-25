Полезно знать: как защитить себя от кражи велосипеда?

По словам руководителя службы ведения делопроизводства Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Инны Тоатер, чаще всего воруют велосипеды, к которым есть свободный доступ: например, на улице, во дворах, а также в подъездах и коридорах.

К сожалению, велосипеды воруют и из запертых гаражей, подвалов и стоек для велосипедов. "Бытует ошибочное мнение, что подъезд – безопасное место для хранения велосипеда, ведь есть металлическая дверь и домофон. Увы, воры притворяются жильцами дома или чьими-то гостями и без труда заходят в подъезд", – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Обращайте внимание на подозрительную деятельность

Обычно украденные велосипеды продают с рук, а иногда сдают в ломбард. Если у человека украли велосипед, следует подать заявление в полицию. По словам Тууля, при обращении в полицию важно знать номер рамы велосипеда или какой-нибудь важный отличительный признак, по которому можно узнать велосипед.

"Обращайте внимание на любую подозрительную деятельность и сообщайте об этом по номеру 112 - вмешательство каждого жителя обеспечивает безопасную среду", - отметила Тоатер.

"Защитить свой велосипед можно в первую очередь при помощи надежного велозамка, при возможности велосипед следует оставлять там, где сложно совершить кражу", – посоветовала Тоатер. Рекомендуется хранить велосипеды в запертом подвале, сарае, гараже или кладовке. "Если такой возможности нет, советую хранить велосипед в квартире, что может быть не очень удобно, но зато надежно с точки зрения защиты от кражи", - сказала Тоатер.

"Если велосипед хранится в подвале, его тоже надо снабдить велозамком, который сложно перерезать. Также стоит подумать о системах безопасности для подвалов и кладовок", – порекомендовал Тууль.

В городе лучше всего оставлять велосипед в специальных стойках, защищаемых замком и видеоохраной. В других общественных местах надо следить, чтобы велосипед был на виду, его следует прикрепить велозамком, в целях безопасности стоит обратить внимание и на наличие видеоохраны. "Практика показала, что с U-образными замками ворам справиться сложнее, чем с другими велозамками", – отметила Тоатер.

Этой весной на рынке у Балтийского вокзала произошел случай: охранник G4S увидел по камерам, что два человека пытаются украсть велосипед, прикрепленный велозамком неподалеку от здания. Охранник прибежал и попытался задержать злоумышленников – и тем самым предотвратил кражу. "Это хороший пример того, что велосипед обязательно надо снабдить надежным замком, на перерезание которого у вора уйдет больше времени. Кроме того, велосипед стоит оставлять в месте, попадающем в поле зрения какой-нибудь камеры видеонаблюдения", – сказал Тууль.

Как еще можно предотвратить кражу:

Сфотографируйте свой велосипед и номер рамы и храните снимки в надежном месте.

Нанесите на велосипед особые опознавательные знаки, чтобы было проще узнать его.

Если к велосипеду прилагается паспорт, сфотографируйте и его.

Если велосипед дорогой, задумайтесь о том, чтобы застраховать его.