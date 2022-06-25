Норвегия поднимает уровень террористической угрозы до максимума

Уровень террористической угрозы повышен с третьего до пятого, что является самым высоким. Пятый уровень подразумевает огромную угрозу для общества.

Как сообщалось нападение произошло возле бара, популярного среди городского ЛГБТ-сообщества, и незадолго до начала ЛГБТ-парада. В результате инцидента организаторы отменили проведение парада.

Жертвами стрельбы в ночном клубе норвежской столицы Осло стали два человека, еще 14 человек получили ранения.

Подозреваемый, гражданин Норвегии иранского происхождения, задержан. Полиция расследует произошедшее как возможный теракт или преступление на почве ненависти.