Литва не пойдет на уступки РФ по вопросу транзита в Калининградскую область
Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область, сообщает "Медуза".
Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область, сообщает "Медуза".
Президент Литвы написал об этом в своем Facebook.
"Обсуждал эту тему в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких "коридорах", как и об уступках России в ответ на угрозы Кремля, не может быть и речи", - написал президент.
Напоминаем, что 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции ЕС. По данным губернатора Калининградской области, запрет коснулся от 40 до 50% грузов, перевозимых из регионов РФ в область. Власти России обвинили Литву в транспортной "блокаде" и пригрозили принять ответные меры, если ограничения не снимут.
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