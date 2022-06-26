"Пора останавливаться". Что происходит в Калининграде после запрета транзита

В интервью DW предприниматель высказал мнение, что экономическое давление со стороны ЕС на Россию будет расти. "Я прекрасно понимаю философию Евросоюза. Я прекрасно понимаю, что они делают. Они пытаются максимально, всеми правдами и неправдами, всеми доступными способами достучаться до Кремля, что хватит заниматься мракобесием, пора останавливаться", - отметил предприниматель.

В первые дни после новости о том, что под запрет на транзит попадают цемент, лаки, краски и широкий перечень стройматериалов, в строительных гипермаркетах региона наблюдался ажиотаж. "Конечно, все говорят об этом, все переживают, что будет дальше. Кто-то паникует, что нам не смогут теперь завозить сюда стройматериалы. Губернатор говорит, что всё в порядке, паромы будут, мол, не переживайте. Но, на самом деле, времени пока очень мало прошло, как все будет - непонятно", - отметил в разговоре с DW житель Калининградской области Сергей (имя изменено по просьбе собеседника). "Могу сказать, что по цементу сложная ситуация. Люди сметают в строительных гипермаркетах его сразу, как только появляется", - рассказал житель эксклава Андрей.

Ограничение распространяется на железнодорожные и автомобильные грузоперевозки в Калининград ФОТО: DW

Губернатор Антон Алиханов высказал предположение, что проблемы с транзитом через Литву впоследствии возникнут в том числе с поставками бензина и дизтоплива. По его мнению, санкции приведут к переориентации на водный маршрут и этих грузов. Однако ажиотажа на заправках, по словам местных жителей, в регионе сейчас не наблюдается.

Россия грозит ответными мерами

Через несколько дней после объявленного Литвой запрета Калининградскую область посетил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев с якобы плановым визитом. Он заявил, что в ближайшее время Россия примет ответные меры, последствия которых "окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", однако конкретных мер российская сторона до сегодняшнего дня не озвучила. В граничащей с эксклавом республике критика со стороны РФ вызывает недоумение. Преподаватель Вильнюсского университета в области гражданского, торгового и коммерческого права Гинтаутас Барткус указал в разговоре с DW, что каждая страна ЕС обязана делать все для того, чтобы реализовать введенные Евросоюзом санкции.

По его словам, о блокаде эксклава говорить нельзя, поскольку запрет транзита распространяется не на все товары. Не запрещен по территории страны и проезд пассажирских поездов. Санкции же "вводят как раз для того, чтобы страна, против которой они вводятся, ощутила как можно больше негативных последствий", заключил Барткус.