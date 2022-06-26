"Пора останавливаться". Что происходит в Калининграде после запрета транзита

По оценке местных властей, под санкции ЕС попадает до 50% грузов, которые перевозили между Калининградом и другими регионами РФ. Как власти пытаются решить проблему и что говорят калининградцы - у DW.
Запрет на транзит санкционных грузов через Литву, о котором республика уведомила Россию 17 июня, в Кремле назвали "нарушением всего и вся". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что такие действия нарушают все имеющиеся договоренности, а санкции ЕС в данном случае неприменимы.
В Литве накануне заявили, что вопрос об изменении или отзыве решения о запрете калининградского транзита находится в руках Еврокомиссии. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните до этого разъяснила, что "никакой блокады Калининграда не происходит" и что Литва всего лишь исполняет санкции Евросоюза.
О том, что ситуация с калининградским транзитом - не блокада, подчеркнул и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая 23 июня в Брюсселе. "Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно", - пояснил Боррель. Вместе с тем он указал, что Еврокомиссия готовит рекомендации для Вильнюса, которые должны разъяснить политику применения санкций и снизить напряженность между Литвой и РФ.
Власти Калининградской области считают запрет на провоз товаров по территории Литвы "грубейшим нарушением правил свободного транзита" в регион. Губернатор Антон Алиханов сообщил, что, по предварительной оценке, к транзиту не принимается "от 40 до 50% номенклатуры грузов", перевозившихся между эксклавом и другими регионами РФ. Ограничение распространяется не только на железнодорожные, но и на автомобильные грузоперевозки.
Очереди из фур из Калининграда и надежда на паромы
Под запрет попала продукция из чугуна и стали, десятки наименований промышленного оборудования, изделия для использования в авиационной и космической сфере. После 10 июля ограничения будут распространяться на цемент и изделия из него, древесину, широкий перечень стройматериалов, а также на спиртные напитки и икру. Еще через месяц к этому перечню прибавится уголь, а с декабря - российская нефть.
После объявленного решения о запрете транзита на российско-литовском погранпереходе Чернышевское - Кибартай образовались очереди из большегрузов на выезд из российского эксклава. Белорусская таможня также информировала о скоплении фур в пункте пропуска "Каменный лог" на границе с Литвой - через него в том числе машины следуют с основной территории РФ в Калининградскую область.
В пресс-службе правительства региона DW сообщили, что некоторые из "санкционных" товаров, отгруженных до 17 июня, продолжают доставлять автотранспортом. Продукцию, поставки которой оказались под запретом, теперь планируют привозить в эксклав морем.
"На сегодняшний день на линии Балтийск - Усть-Луга - Балтийск курсирует четыре судна с заходами в порт Балтийска примерно раз в пять дней каждое. Примерное время в пути - 38 часов. Тарифы на перевозку не менялись", - прокомментировал начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. По его словам, в июне также должна открыться контейнерная линия Калининград - Бронка (Санкт-Петербург), на ней будет курсировать судно "Холмогоры". Власти эксклава уверяют, что при необходимости имеются и дополнительные, "потенциально возможные к передислокации", суда.
Однако морские перевозки обходятся бизнесу дороже, чем сухопутные. Кроме того, три железнодорожных парома, по данным оператора линии Балтийск - Усть-Луга, до конца июля загружены на 100%. Четвертое судно - теплоход "Урса Майор" - возит контейнеры и фуры. Оно загружено на 10% и может перевозить еще до пяти тысяч контейнеров в месяц, сообщало ТАСС со ссылкой на компанию-оператора "Оборонлогистика". В эксклаве рассчитывают на субсидирование паромной линии из федерального бюджета и "конкурентоспособные тарифные условия для железнодорожных грузоперевозок" товаров, не попавших под запрет. В Калининградской торгово-промышленной палате ситуацию не комментируют.
Ажиотаж в строительных гипермаркетах Калининграда
После 10 июля под ограничения попадает в том числе цемент - проблемы с поставками этого товара наблюдались в Калининградской области еще до запрета на транзит. После решения Литвы стало известно, что в Калининграде приостановил работу бетонный завод, входящий в группу компаний "Томас Бетон". Ее владелец Игорь Плешков заявил, что такое решение принято из-за нехватки цемента.
В интервью DW предприниматель высказал мнение, что экономическое давление со стороны ЕС на Россию будет расти. "Я прекрасно понимаю философию Евросоюза. Я прекрасно понимаю, что они делают. Они пытаются максимально, всеми правдами и неправдами, всеми доступными способами достучаться до Кремля, что хватит заниматься мракобесием, пора останавливаться", - отметил предприниматель.
В первые дни после новости о том, что под запрет на транзит попадают цемент, лаки, краски и широкий перечень стройматериалов, в строительных гипермаркетах региона наблюдался ажиотаж. "Конечно, все говорят об этом, все переживают, что будет дальше. Кто-то паникует, что нам не смогут теперь завозить сюда стройматериалы. Губернатор говорит, что всё в порядке, паромы будут, мол, не переживайте. Но, на самом деле, времени пока очень мало прошло, как все будет - непонятно", - отметил в разговоре с DW житель Калининградской области Сергей (имя изменено по просьбе собеседника). "Могу сказать, что по цементу сложная ситуация. Люди сметают в строительных гипермаркетах его сразу, как только появляется", - рассказал житель эксклава Андрей.
Губернатор Антон Алиханов высказал предположение, что проблемы с транзитом через Литву впоследствии возникнут в том числе с поставками бензина и дизтоплива. По его мнению, санкции приведут к переориентации на водный маршрут и этих грузов. Однако ажиотажа на заправках, по словам местных жителей, в регионе сейчас не наблюдается.
Россия грозит ответными мерами
Через несколько дней после объявленного Литвой запрета Калининградскую область посетил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев с якобы плановым визитом. Он заявил, что в ближайшее время Россия примет ответные меры, последствия которых "окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", однако конкретных мер российская сторона до сегодняшнего дня не озвучила. В граничащей с эксклавом республике критика со стороны РФ вызывает недоумение. Преподаватель Вильнюсского университета в области гражданского, торгового и коммерческого права Гинтаутас Барткус указал в разговоре с DW, что каждая страна ЕС обязана делать все для того, чтобы реализовать введенные Евросоюзом санкции.
По его словам, о блокаде эксклава говорить нельзя, поскольку запрет транзита распространяется не на все товары. Не запрещен по территории страны и проезд пассажирских поездов. Санкции же "вводят как раз для того, чтобы страна, против которой они вводятся, ощутила как можно больше негативных последствий", заключил Барткус.
Политолог Линас Кояла из Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе высказал мнение, что Москва использует частичный запрет на транзит для своих целей. "Российская сторона прекрасно знала, что из-за санкций транзит будет ограничен и использует этот фактор как оружие в информационной борьбе", - полагает эксперт.