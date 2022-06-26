"Разрушительное решение": в США продолжаются митинги по вопросу об абортах

Как сообщалось, в пятницу, 24 июня, Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Тайпа от 1973 года, в котором говорилось, что конституция дает женщинам право на аборт, поскольку основной закон устанавливает право на неприкосновенность частной жизни в отношении своего тела. Однако суд постановил, что "конституция не предусматривает права на аборт".

"Право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям", - заявил Верховный суд.

Ожидается, что примерно в половине из 50 штатов США аборты будут запрещены или строго ограничены, и женщинам для этой процедуры придется ехать в другой штат.

Такое решение Верховного суда стало возможным благодаря тому, что его состав пополнился тремя консервативными судьями, выдвинутыми бывшим президентом Дональдом Трампом. Следовательно, консерваторы в Верховном суде имеют большинство.

В выходные в США запланированы десятки акций протеста против этого решения. Активисты опасаются, что нынешний Верховный суд в будущем может также ограничить право на однополые браки и контрацепцию.

Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда трагической ошибкой, проистекающей из "крайней идеологии".

"Я знаю, насколько болезненным и разрушительным является это решение для многих американцев", - сказал Байден в Белом доме утром в субботу.

Сотни людей протестовали у здания Верховного суда в пятницу вечером, где продолжились и в субботу.

В штате Миссури, где незамедлительно запретили аборты даже в случаях изнасилования и инцеста, акции протеста прошли в Сент-Луисе у последней в штате клиники для абортов.

Уже утром в субботу как минимум восемь штатов поспешили запретить аборты - Алабама, Арканзас, Кентукки, Луизиана, Миссури, Оклахома, Южная Дакота и Юта.

Тем временем многие штаты, во главе которых стоят демократы, уже готовятся к наплыву пациенток в клиники для абортов, а три штата - Калифорния, Орегон и Вашингтон - дали совместное обещание защищать доступ к абортам.