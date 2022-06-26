Хроники жары: в больницы доставлены уже 15 человек. Двое подавились шашлыком

Всего медики выезжали на 29 вызовов, связанных с перегревом.

Поступило также два вызова к людям, подавившимся шашлыком. В NMPD сообщили, что один человек был доставлен в больницу, а другой откашлялся самостоятельно, поэтому в госпитализации необходимости не было.

Также один вызов был связан с утонувшим человеком. Однако в настоящее время обстоятельства смерти неясны, отметили в NMPD.

Спасатели помогли нескольким людям выбраться на берег

За минувшие сутки сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) поступило 29 вызовов на проведение спасательных работ. Некоторым людям требовалась помощь, чтобы добраться до берега, сообщили LЕТА в VUGD.

Вчера в 11 часов пожарным поступил вызов в Екабпилс, где в водохранилище Раджу два человека на лодке не могли самостоятельно добраться до берега. Пожарные доставили людей на берег.

Около 12:00 поступил вызов из Лигатне, где в Гауе перевернулась лодка, и людям требовалась помощь. На месте происшествия установлено, что люди находились на островке, с которого самостоятельно выбрались три человека, а одного пожарные вывезли на берег.

Также вчера в Риге пожарные в ходе поисков в озере Югла нашли погибшего. Он отправился купаться в пятницу, но на берег не вышел.

Полиция задержала 27 пьяных водителей

По данным Государственной полиции, вчера полиция задержала 27 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного в состоянии наркотического опьянения.

В Рижском регионе задержаны 12 пьяных водителей, в Земгале и Видземе - по четыре, в Курземе двое и в Латгале пятеро.

Вчера полиция зафиксировала 475 нарушений правил дорожного движения. Составлено 245 протоколов о превышении скорости. В субботу в стране зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 18 человек.