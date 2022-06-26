Страны G7 запретят импорт российского золота

Первоначально Великобритания объявила, что импорт золота из России будет запрещен четырьмя странами G7 - Великобританией, Канадой, Японией и США, - но президент США Джо Байден заявил, что к запрету присоединятся все страны G7.

По словам высокопоставленного представителя США, остальная часть стран присоединится, когда об этом будет официально объявлено в день закрытия саммита в Германии во вторник.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совместное решение "непосредственно затронет российских олигархов и ударит в центр военной машины Путина".

Учитывая центральную роль Лондона в международной торговле золотом и параллельные действия США, Японии и Канады, "это событие будет иметь глобальное влияние, поскольку продукт будет исключен из официальных международных рынков", - заявили в Великобритании.

Золото, которое в 2021 году принесло российской экономике 14,5 млрд евро, является важным экспортным продуктом для страны.

После введения санкций богатые россияне поспешили превратить свои активы в золото, чтобы избежать последствий финансовых ограничений.

По данным Белого дома, в 2020 году доля России в общем объеме экспорта золота составила 5%, а 90% российского экспорта золота пришлось на страны G7, в основном в Великобританию.