В ЮАР обнаружены 17 мертвых школьников. Как они умерли - непонятно

"Мы получили сообщение о 17 (людях), погибших в местном пабе в Ист-Лондоне, - сказал представитель полиции Тембинкоси Кинана. - Мы все еще расследуем обстоятельства произошедшего". По его словам, жертвам было от 18 до 20 лет.

Унати Бинкос, представитель Департамента по делам общин и безопасности Восточно-Капской провинции, заявил, что причиной смерти была не давка.

Местная газета DispatchLive сообщает, что "тела лежат на столах, стульях и на полу без явных следов телесных повреждений". На изображениях, распространенных в социальных сетях, также видны тела, лежащие на полу клуба без видимых признаков травм.

Бинкос сообщила, что погибшие были школьниками, которые посетили вечеринку после экзаменов в средней школе.