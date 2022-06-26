Вс, 26.06.2022
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Гитанас Науседа, президент Литвы

Авария на Таллиннском шоссе, в районе Варзас частично ограничено движение

Авария. Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

Из-за аварии на Таллиннском шоссе в районе городка Варзас частично ограничено движение, сообщило VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) в социальных сетях. Однако последняя информация свидетельствует, что движение только что возобновилось.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что сегодня в 13:19 пожарным поступил вызов в Скултскую волость Лимбажского края, где на границе Рига - Эстония произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварию попали два автомобиля.

Пожарные отсоединили клеммы аккумуляторов автомобилей и с помощью абсорбента собрали разлившееся топливо с одного автомобиля на площади в один квадратный метр. В настоящее время на месте происшествия ведутся работы.

В LVC сообщили, что движение на трассе Рига - Айнажи возле Варзас было организовано в одну полосу, но сейчас оно уже восстановлено в обычном дневном режиме.

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