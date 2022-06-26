Турецкая полиция разогнала прайд в Стамбуле

Администрация запретила марш вокруг площади Таксим в центре Стамбула, но протестующие все равно собрались возле площади.

Полиция задержала протестующих и посадила их в автобусы.

Сотни протестующих с радужными флагами продолжили марш, несмотря на полицию.

Хотя однополые отношения узаконены на всей территории современной Турции, представители ЛГБТ указывают, что регулярно подвергаются преследованиям.

Стамбульский прайд проводится ежегодно с 2003 года.

Последний незапрещенный марш 2014 года собрал десятки тысяч участников одного из крупнейших ЛГБТ-мероприятий в мусульманском регионе.