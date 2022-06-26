Турецкая полиция разогнала прайд в Стамбуле
В воскресенье, 26 июня, турецкая полиция разогнала прайд в Стамбуле, задержав десятки демонстрантов.
В воскресенье, 26 июня, турецкая полиция разогнала прайд в Стамбуле, задержав десятки демонстрантов.
Администрация запретила марш вокруг площади Таксим в центре Стамбула, но протестующие все равно собрались возле площади.
Полиция задержала протестующих и посадила их в автобусы.
Сотни протестующих с радужными флагами продолжили марш, несмотря на полицию.
Хотя однополые отношения узаконены на всей территории современной Турции, представители ЛГБТ указывают, что регулярно подвергаются преследованиям.
Стамбульский прайд проводится ежегодно с 2003 года.
Последний незапрещенный марш 2014 года собрал десятки тысяч участников одного из крупнейших ЛГБТ-мероприятий в мусульманском регионе.
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