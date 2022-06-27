Прогноз Василисы Володиной на неделю с 27 июня по 3 июля: беспокойные дни и "абонент недоступен"

Итак, главные события грядущих семи дней:
- Новолуние в Раке в точном квадрате к Юпитеру в Овне и соединении с той самой Лилит (состоится в четверг).
- Секстиль Марса и Сатурна.
- Секстиль же Венеры и Юпитера.
- Квадрат Марса к Плутону.
С точки зрения глобального, неделя, по словам астролога, беспокойная. К выходным новостная повестка опять напряжется. Поэтому - про личное.
"Новолуние в Раке (задает тон ближайшему месяцу) обращает внимание на самые глубинные наши потребности: в душевном тепле, защищенности, спокойствии... А контакт этой точки с Юпитером и Лилит заявляет, что
рассчитывать можно и нужно только на себя - те, от кого вы хотели бы получить поддержку, просто сбрасывают звонок или "абонент недоступен".
Традиционно нежные семейные отношения будут окрашены себялюбием, ведь даже самая заботливая и преданная мать нуждается в отдыхе. А сотрудник, тащивший на своих плечах целый коллектив, может взять отпуск и… оппа!.. вы и не знали, сколько проблем решалось без малейшего вашего участия…
Нытики, лентяи и примкнувшие к ним, знайте! Сейчас вам по плечу даже неприятные задачи, если не отлынивать и не считать, что их должен решить кто-то другой.
Ну а лето и Венера с Юпитером обещают радости потребительского и любовного жанра - знакомимся, встречаемся, красиво живем и отдыхаем в оставшееся от сложных задач время", - призвала Василиса Володина.
Коротко о главном: важные советы представителям каждого знака Зодиака
Овен. Все будет по-вашему, главное - летать над битвой, а не ввязываться в нее.
Телец. Пришло время доставать заначку и тратить на приятное.
Близнецы. Есть надежда стать на шаг ближе к идеалу, особенно внешне.
Рак. В каждой ситуации задавайте себе спокойный вопрос: "Это мне точно нужно или нет?".
Лев. Постарайтесь не совершить того, за что потом будет стыдно.
Дева. Не давайте в долг и найдите возможность больше отдыхать.
Весы. Время мириться после ссоры и получать дары от влиятельных знакомых.
Скорпион. Трудности, конечно, закаляют, но искать их самостоятельно не нужно.
Стрелец. Время заниматься "детскими" темами по-взрослому.
Козерог. Есть надежда решить важные вопросы, связанные с обустройством дома.
Водолей. Ускорьтесь прямо сейчас - еще немного, и это будет сложнее.
Рыбы. Вы не умеете "продавать" себя нахально, но сейчас этот навык был бы очень кстати.
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