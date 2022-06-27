Укрепление восточного фланга: Канада направила в Балтийское море два военных корабля
Канада в воскресенье направила два военных корабля в Балтийское море и Северную Атлантику с целью укрепить восточный фланг НАТО, сообщает AFP.
Канада в воскресенье направила два военных корабля в Балтийское море и Северную Атлантику с целью укрепить восточный фланг НАТО, сообщает AFP.
До октября корабли Kingston и Summerside будут принимать участие в операции вооруженных сил Канады Reassuarence, которая была начата в 2014 году после первого вторжения России в Украину.
Оба корабля примут участие в учениях по разминированию, а также будут осуществлять другие задачи.
Kingston и Summerside сменят канадские корабли Halifax и Montreal, которые принимают участие в операции Reassuarence а данный момент.
В рамках операции Reassuarence в Латвии размещены около 700 канадских военнослужащих.
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