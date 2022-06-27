Пн, 27.06.2022
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Тарас Кремень, языковой омбудсмен Украины

Укрепление восточного фланга: Канада направила в Балтийское море два военных корабля

Балтийское море. Иллюстративное фото ФОТО: PhotoRK/Shutterstock.

Канада в воскресенье направила два военных корабля в Балтийское море и Северную Атлантику с целью укрепить восточный фланг НАТО, сообщает AFP.

До октября корабли Kingston и Summerside будут принимать участие в операции вооруженных сил Канады Reassuarence, которая была начата в 2014 году после первого вторжения России в Украину.

Оба корабля примут участие в учениях по разминированию, а также будут осуществлять другие задачи.

Kingston и Summerside сменят канадские корабли Halifax и Montreal, которые принимают участие в операции Reassuarence а данный момент.

В рамках операции Reassuarence в Латвии размещены около 700 канадских военнослужащих.

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