“На преступления сподвигли молодость и глупость”. Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Самые большие суммы суд присудил трем истцам - замначальнику витебского отдела полиции Дмитрию Зятеву, председателю суда Мозырского района Анатолию Стрельченко и некой Ирине Кащук (вероятно, судья допустил опечатку и речь идет о майоре милиции Лельчицкого РОВД Инне Кащук).

По словам адвоката семьи Сапеги, таких масштабных приговоров - по количеству потерпевших и размеру присужденного штрафа - до ее дела в Беларуси не было.

Обжаловать приговор Сапега не стала, 17 мая он вступил в силу. В прошении о помиловании она сообщает, что признала вину и выполнила все условия досудебного соглашения со следствием: "давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания" и "оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами".

Что говорится в прошении о помиловании?

Сапега пишет Лукашенко, что на совершение преступлений ее сподвигли "молодость и глупость", а также неустойчивое психическое и физическое состояния. Она объясняет, что "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей", а находясь за решеткой "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них.

В подтверждение своих слов Сапега напоминает, что еще в августе 2021 года записала для телеканала "Беларусь 1" видеообращение к белорусам о "недопустимости совершения противоправных действий". Девушка отмечает, что хотела их прекратить еще до задержания, находясь в Литве, "так как не была с ними согласна уже на тот момент". Потерпевшим она уже принесла извинения.

Россиянка просит белорусского президента проявить снисхождение и поверить в ее исправление, дать ей шанс "на то, чтобы быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой".

Есть ли препятствия к помилованию?

Формальной проблемой для помилования россиянки сейчас остается невыплаченная часть указанной в приговоре суммы. В ходе следствия суд арестовал изъятые у Сапеги 15,4 тысяч белорусских рублей и 11 тысяч российских рублей (371 белорусский рубль), которые пожертвовали после приговора в ее пользу благотворители.

Эти деньги пойдут на погашение той суммы, которую Сапега должна выплатить в качестве компенсации морального вреда "пострадавшим" чиновникам, и госпошлины, следует из ее ходатайства. Таким образом, на данный момент ее долг составляет около 160 тысяч белорусских рублей.

Родители Софьи планировали продать свою квартиру в Лиде, где отбывала домашний арест Софья. Но эти деньги не покроют весь штраф. "Дочь просила прощения за то, что доставила нам столько боли. Но мы семья - в каждой семьей бывает беда", - говорила Би-би-си мать заключенной Анна Дудич.