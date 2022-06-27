Пн, 27.06.2022
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  • В бабушкином подвале в Эстонии нашли неиспользованную стиральную машину "Рига"

Фото ⟩ В бабушкином подвале в Эстонии нашли неиспользованную стиральную машину "Рига"

Инфолисток стиральной машины «Рига-17». ФОТО: Erakogu

Редкое явление - неиспользованная и все еще в упаковке стиральная машина "Рига-17" была выставлена на продажу на торговой площадке Facebook. Фото этого устройства вернет многих в детские воспоминания, пишет Limon.ee

В Пылвамаа (Эстония) Кадри нашла в кладовке своей бабушки стиральную машину "Рига-17", все еще в упаковке и неиспользованную. Тот, кто помнит, знает, что в те времена было нелегко купить стиральную машину, и, вероятно, именно поэтому бабушка Кадри купила ее для своего дома. "Появились другие, более новые стиральные машины, которые простаивали без дела", - добавляет Кадри.

"Я помню, у нас была такая, когда я была маленькой", - вспоминает она о своем детстве, когда это было относительно новым изобретением.

Стиральная машина "Рига-17" ФОТО: Erakogu

"Рига-17" была одной из первых стиральных машин в Эстонии, которая помогла облегчить стирку белья, но, конечно, ее нельзя сравнить с современными стиральными машинами, которые делают всю работу за вас.

В стиральной машине есть небольшая пластиковая деталь в нижней части, которая обеспечивает циркуляцию воды, но чтобы высушить одежду, нужно вручную пропустить ее через сушильные валики.

Стиральная машина "Рига-17" ФОТО: Erakogu

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