Фото ⟩ В бабушкином подвале в Эстонии нашли неиспользованную стиральную машину "Рига"

В Пылвамаа (Эстония) Кадри нашла в кладовке своей бабушки стиральную машину "Рига-17", все еще в упаковке и неиспользованную. Тот, кто помнит, знает, что в те времена было нелегко купить стиральную машину, и, вероятно, именно поэтому бабушка Кадри купила ее для своего дома. "Появились другие, более новые стиральные машины, которые простаивали без дела", - добавляет Кадри.

"Я помню, у нас была такая, когда я была маленькой", - вспоминает она о своем детстве, когда это было относительно новым изобретением.

Стиральная машина "Рига-17" ФОТО: Erakogu

"Рига-17" была одной из первых стиральных машин в Эстонии, которая помогла облегчить стирку белья, но, конечно, ее нельзя сравнить с современными стиральными машинами, которые делают всю работу за вас.

В стиральной машине есть небольшая пластиковая деталь в нижней части, которая обеспечивает циркуляцию воды, но чтобы высушить одежду, нужно вручную пропустить ее через сушильные валики.

Стиральная машина "Рига-17" ФОТО: Erakogu