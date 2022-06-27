"Евровидение-2023": известны города, где может состояться конкурс
Организаторы "Евровидения" назвали города, в которых потенциально мог бы состояться песенный конкурс 2023 года, пишет TCH.
Организаторы "Евровидения" назвали города, в которых потенциально мог бы состояться песенный конкурс 2023 года, пишет TCH.
Ранее Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что конкурс не получится провести в Украине. Он отметил, что там невозможно обеспечить участникам и гостям безопасность.
Известно, что EBU ведет переговоры с Великобританией, занявшей второе место в этом году.
На сайте песенного конкурса назвали города, где может состояться "Евровидение-2023": Абердин, Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Манчестер, Ньюкасл, Ноттингем и Шеффилд.
Озвучены требования к городу, принимающему конкурс: в городе должна быть площадка, которая вместит не менее 10 000 зрителей. Необходимо место под пресс-центр на 1500 журналистов. В городе должен быть международный аэропорт. Город должен обеспечить размещение в отеле не менее 2000 делегатов, журналистов и зрителей.
Напомним, что первое место в этом году получила украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Правила "Евровидения" гласят, что конкурс проводят в стране, чей исполнитель одержал победу.
17 июня Европейский вещательный союз объявил, что из-за военных действий конкурс не сможет пройти в Украине. Право проведения "Евровидения-2023" предложили передать Великобритании, представитель которой занял второе место на конкурсе в этом году. Такое решение осудили в Украине, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение конкурса "Евровидение" 2023 года в Украине.
Галерея: Финал конкурса "Евровидение-2022"
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