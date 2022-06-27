Пн, 27.06.2022
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Джо Байден, президент США

В сточных водах Лондона найден давно искорененный полиовирус

ФОТО: AP/Scanpix

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и британские эксперты в области здравоохранения сообщают, что в сточных водах Лондона выявлен штамм полиовируса вакцинного происхождения. В Лондоне этот вирус не встречался уже два десятилетия.

В сообщении ВОЗ говорится, что в образцах сточных вод в Великобритании обнаружен "полиовирус 2-го типа вакцинного происхождения (VDPV2)".

"Важно отметить, что вирус выделен только из образцов окружающей среды. Сопутствующих случаев заболевания не наблюдалось. Однако появление любого типа полиовируса представляет угрозу для детей", - говорится в сообщении.

За последние десятилетия глобальными стараниями полиовирус, вызывающий детский инсульт и обычно затрагивающий детей младше пяти лет, был почти искоренен. С 1988 года, когда детский инсульт был эндемичным в 125 странах, число его случаев по всему миру сократилось на 99%, сообщает AFP.

Дикие версии этого вируса сейчас существуют только в Афганистане и Пакистане. Впрочем, вид вакцин, содержащих небольшое количество ослабленного полиовируса, по-прежнему может вызывать небольшие вспышки болезни и в других частях мира.

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