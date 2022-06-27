Принц Чарльз замешан в скандале с получением миллионов евро от катарского шейха

Все три раза средства были зачислены на счета благотворительного фонда принца Чарльза.

Шейх занимал посты премьер-министра и министра иностранных дел Катара до 2013 года.

Так, в одном случае миллион принесли в чемодане, во втором - в саквояже, в третий раз - в сумках из престижного универмага Fortnum and Mason.

В 2015 году, когда миллион был передан в чемодане, согласно информации газеты, встреча была "один на один" в резиденции принца в Кларенс-хаусе. Кроме того, на ней не было секретаря Чарльза, который обычно присутствует на его встречах с представителями других стран.

Также, согласно словам одного из советников принца Чарльза, который пересчитывал деньги в одном из этих случаев, всем участникам было "очень некомфортно" от происходящего. Согласно информации газеты, в один момент представителей шейха прямо попросили не давать принцу Чарльзу наличных.

Как пишет BBC, канцелярия Чарльза заверила, что эти деньги тут же передали в один из благотворительных фондов принца и все было оформлено по закону. И Sunday Times не утверждает, что закон был нарушен. Но газета отмечает, что данные эпизоды "поднимают очень серьезные вопросы о здравомыслии наследника трона", который в рамках своих функций в том числе встречается с зарубежными деятелями и сообщает им позицию Великобритании по разным вопросам.