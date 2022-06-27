На Лиго полиция задержала молодых людей за сжигание украинского флага

По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов встретили звонившего в полицию, который пояснил, что молодые люди недавно покинули место происшествия. Полиция также выяснила внешний вид молодых людей, чтобы провести дальнейший осмотр окрестности.

Во время осмотра местности сотрудники полиции заметили и задержали молодых людей возле памятника Свободы. В разговоре с полицией двое задержанных молодых людей подтвердили, что сожгли украинский флаг, агрессивно объяснив, что это "тряпка и украинский фашистский флаг".

Кроме того, молодые люди хотели разместить видео в TikTok, чтобы набрать популярность, и читать враждебные комментарии пользователей об украинском государстве.

Также на месте происшествия, в Верманском парке, на скамейках были обнаружены остатки сгоревшего украинского флага, которые Муниципальная полиция сложила в мешок и передала сотрудникам Государственной полиции.

Сотрудники полиции доставили задержанных молодых людей в участок Государственной полиции, где Государственная полиция возбудила уголовное дело. Один из задержанных молодых людей был несовершеннолетним.