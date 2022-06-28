Зеленский: обстрел торгового центра в Кременчуге - террористический акт

Число погибших возросло до 18 человек, а еще 36 пропали без вести, сообщил во вторник утром глава Полтавской администрации Дмитрий Лунин. Он добавил, что спасатели продолжают работать на месте происшествия, разыскивая людей, погребенных под руинами.

Что сказал Зеленский в своем видеообращении?

"Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге - это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри - женщины, дети, обычные гражданские люди... Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько известно на это время, многие успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей. [...]

Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ложное попадание ракет, это просчитанный российский удар - именно в этот торговый центр.

Установить количество жертв на данный момент пока невозможно. Вспыхнул пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. Спасательная операция продолжается, но необходимо осознавать, что потери могут быть значительными".

Напомним, российские силы в понедельник, 27 июня, обстреляли ракетами город Кременчуг в Полтавской области. Несколько ракет попали в торговый центр, который загорелся, еще одна ракета попала в городской стадион.

Командование ВВС Украины заявило, что ракеты по торговому центру были выпущены с бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с военного аэродрома Чайковский в Калужской области, а ракеты были выпущены с территории Курской области.

Зеленский призвал США признать Россию пособницей терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник призвал США признать Россию протеррористической страной. "Сегодня утром я обратился к США с призывом признать Россию сторонником терроризма. Резолюция согласована с комитетом Сената США, но юридическое решение должен принять Госдепартамент".

Также Зеленский заявил, что Россия уже применила против Украины почти 2800 крылатых ракет, а примененные ею авиабомбы и реактивные артиллерийские снаряды просто не поддаются учету.

"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией в мире. Это факт. И это должен быть юридический факт. И все в мире должны знать, что покупка или транспортировка российской нефти, поддержание связи с российскими банками, оплата налогов и сборов российскому государству - это отдача денег террористам", - подчеркнул Зеленский.

Страны "Большой семерки" обещают, что виновные в стрельбе в Кременчуге будут привлечены к ответственности

На саммите в Германии лидеры G7 приняли заявление о ракетном обстреле Россией торгового центра в украинском городе Кременчуг, призвав к ответственности президента России Владимира Путина и других виновных.

"Мы, лидеры G7, решительно осуждаем жестокое нападение на кременчугский торговый центр. Мы вместе с Украиной скорбим о невинных жертвах этого жестокого нападения".

Лидеры G7 также подтвердили свою "непоколебимую поддержку Украины" и заявили, что продолжат оказывать финансовую, гуманитарную и военную поддержку украинцам. "Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", - говорится в заявлении.