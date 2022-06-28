Установлена причина смерти клавишника Depeche Mode

Эндрю Флетчер скончался от разрыва в главной артерии сердца. Причину смерти в официальном заявлении объявили представители группы Depeche Mode.

"Пару недель назад мы получили медицинское заключение, которым семья Эндрю попросила нас сейчас поделиться с вами. 26 мая у Эндрю случилось расслоение аорты.

Хоть он и ушел слишком рано, но не мучался",

- написали участники группы.

Они поблагодарили своих фанатов за сочувствие: "Эти несколько недель, мягко говоря, были для нас странными, грустными и дезориентирующими, но мы видим и чувствуем всю любовь и поддержку, которые вы нам оказали".

Группа отметила день рождения музыканта праздником жизни - красивой церемонией, на которой собрался весь коллектив, на которой не обошлось без слез, однако прежде всего группа запомнила прекрасную жизнь Эндрю и его вклад в этот мир.

Как сообщает The Guardian, Эндрю родился 18 июля 1961 года в Ноттингеме. Он также один из основателей Depeche Mode, которая изначально называлась Composition Of Sound.

Depeche Mode, одна из самых влиятельных, любимых и коммерчески успешных музыкальных групп всех времен продала более 100 миллионов копий альбомов и выступил перед более чем 30 миллионами поклонников по всему миру. С момента основания группы в 1980 году Depeche Mode и ее участники - Дейв Гаан, Мартин Ли Гор и Эндрю Флетчер добивались как финансового, так и успеха у критиков по всему миру.

Напоминаем, что в 2020 году группа Depeche Mode вошла в Зал славы рок-н-ролла. Группа несколько раз также выступала в Латвии.

Галерея: Концерт Depeche Mode в Arēnā Rīga в 2018 году