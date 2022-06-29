Видео ⟩ До 190 км/ч! В Риге несколько водителей люксовых автомобилей получили огромные штрафы

Видео: В Риге несколько водителей люксовых автомобилей получили огромные штрафы

Первый нарушитель был пойман сотрудниками Дорожной полиции 25 июня около 1:00 ночи – некий водитель BMW со словенскими государственными номерами ехал по Южному мосту в направлении с Яна Чаксте гатве на улицу Лубанас со скоростью 190 км/ч, где разрешенная скорость 70 км/ч. За данное нарушение на водителя наложен штраф в размере 680 евро, а также запрет на использование водительских прав на 12 месяцев.

На следующий день, 26 июня, в Риге на Южном мосту был зафиксирован водитель автомобиля Lamborgini с немецким государственными номерами, который значительно превысил скоростной режим – он ехал со скоростью 157 км/ч, где разрешенная скорость - 70 км/ч. Это означает, что данный водитель превысил разрешенную скорость более чем на 80 км/ч в населенном пункте. Водителя также остановили, оштрафовали на 540 евро и запретили использование водительских прав на 12 месяцев.

Также в воскресенье, 26 июня, около 12:00 сотрудники Бюро по надзору за дорожным движением Управления превенции Главного управления полиции порядка Государственной полиции при исполнении своих обязанностей обнаружили нескольких водителей, которые превысили на Бауском шоссе в Бауском крае разрешенную скорость движения.

Самым быстрым водителем на этой трассе был водитель Ferrari Portofino F164, гражданин Нидерландов, который ехал со скоростью 197 км/ч, превысив, таким образом, ограничение скорости на 107 км/ч. Полиция возбудила дело об административном правонарушении и оштрафовала водителя на 360 евро, а также запретила управление автомобилем на 6 месяцев.

На 65-м километре этой дороги также был зафиксирован автомобиль Maserati GranTurismo со швейцарскими государственными номерами, который ехал со скоростью 132 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч. За нарушение на водителя наложен штраф в размере 80 евро.

На этом участке на 79-м километре также были остановлены два автомобиля Lamborghini Huracán, один водитель ехал со скоростью 153 км/ч, а другой - со скоростью 147 км/ч. В обоих случаях начата процедура административного правонарушения и на водителей наложен штраф в размере 240 евро, а также запрет на использование водительских прав на 3 месяца.