В рижской многоэтажке упал лифт c человеком внутри. Сработала аварийная тормозная система

Согласно рабочему журналу, компания Recept- Holding Lifts выполнила последнее техническое обслуживание лифтов здания 09.06.2022. и 27.06.2022. Техническая проверка лифтов, переданная на аутсорсинг компании TUV Rheinland grupa, состоялась 28.07.2021, а следующая проверка запланирована на 28.07.2022.

В этой зоне лифты обслуживает компания Recept-Holding Lifts, которой Rīgas namu pārvaldnieks в начале июня этого года предъявила официальную претензию по обслуживанию лифтов за невыполнение плановых и аварийных ремонтных работ в связи с несоблюдением сроков ремонта лифтов, указанных в договоре.

В целях проверки соответствия всех работ, выполняемых компанией Recept-Holding Lifts, правилам Кабинета Министров RNP в ближайшее время проведет внеочередные проверки всех лифтов, обслуживаемых этой компанией. Договор о техническом обслуживании лифтов, плановых и аварийных ремонтных работах с компанией SIA ​​Recept-Holding Lifts был заключен в октябре 2021 года.