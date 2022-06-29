Полиция оценит необходимые изменения в контроле за пляжами в Сигулде

Единственное официальное место для купания на Гауе, протяженность которой составляет более 450 километров, находится в Сигулде. Муниципалитет благоустроил пляж кабинками для переодевания, пешеходными мостками, скамейками, туалетом, сетками для пляжного волейбола, чтобы отдыхающие могли расслабиться и отдохнуть.

По словам Брикмане, самоуправление уже несколько десятилетий выполняет спасательную функцию на этом пляже. В течение последних пяти лет патрулирование осуществляется спасателями муниципальной полиции с 15 мая по 15 сентября с 10:00 до 22:00. Они дежурят в лодке и смотрят в бинокль. При необходимости также используются громкоговоритель, дрон. Не реже одного раза в час вдоль береговой линии осуществляется патрулирование, напоминающее о безопасности и поддержании порядка в пляжной зоне. В обязанности муниципальной полиции входят не только спасательные работы, но и контроль за употреблением алкоголя, соблюдением общественного порядка на пляже. Отдыхающих часто предупреждают не заплывать за буйки и быть осторожными на быстрой реке.

В самоуправлении отмечают, что в таких погодных условиях, когда наплыв отдыхающих очень значительный, оперативное реагирование, спасение и работа спасателей немыслимы без поддержки родителей или окружающих. И взрослым, и семьям с детьми всегда напоминают, что в это время каждый сам отвечает за свою безопасность и что особенно важно присматривать за детьми.

После трагического случая полиция рассмотрит необходимые изменения. Самоуправление также тесно сотрудничает с Государственной полицией, а сотрудники муниципальной полиции вместе с волонтерами оказывали поддержку в поисках девочки.

Брикмане отмечает, что семья погибшей девочки уже получила помощь психолога и вспомогательного персонала социальной службы Сигулдского самоуправления и будет получать ее по мере необходимости.

Комментируя это дело, Сигулдский краевой сиротский суд сообщает, что семья не находилась в поле зрения сиротского суда и такие ситуации, к сожалению, могут возникнуть в любой семье.

Дело в отношении конкретной семьи открывать не планируется, сообщает Брикмане.

Как сообщалось, во вторник, после почти трехдневных непрерывных поисков между поселком Гауя и Сигулдой была найдена мертвой пропавшая в воскресенье пятилетняя девочка.