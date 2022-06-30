Гороскоп Василисы Володиной на июль 2022 года: "не только рубиться с жизнью", но и "имею право!"

Овен

События немного сбавят темп и в середине лета Овны захотят отдохнуть и позаботиться о близких, а "не только рубиться с жизнью". Астролог предупреждает: приготовьтесь, что в начале июля кажущаяся правда, способна подвести. В свою очередь, развлечения последней недели июля могут быть рисковыми и потребовать денег.

Телец

По словам Володиной, кто-то из близких людей мощно замотивирует Тельцов новой задачей, что эта энергия продлиться аж до сентября. Главная тема месяца: финансово-денежная и она будет завязана на расположение друзей. А еще, возможно, перед вами встанет выбор между большими мечтами в будущем и маленькими "хотелками" здесь и сейчас. Последние, скорее всего, одержат победу.

Близнецы

В вихре чужих желаний рискует растаять уверенность Близнецов в себе. Астролог советует представителям этого знака Зодиака опираться на рациональность. Жалость? В первую очередь - пожалейте себя! А еще июль прекрасное время для совершенствования своей внешности - "это дает прекрасные результаты".

Рак

Астролог призывает Раков быть внимательными: вероятно, кто-то самоутверждается за ваш счет. Лучше не вести себя как послушный, запуганный ребенок, а действовать, отстаивайте свои права. Главное - делать это трезво и без лишних эмоций. "Имею право!" и точка, отмечает Володина. Конец месяца может закончиться выяснением денежных отношений с работодателем.

Лев

Июль заставит быстро включиться в работу, продемонстрировав как Львы могут выдавать потрясающие результаты. А также затыкать за пояс конкурентов! А еще Львов, вероятно, так будет греть мысль о своей причастности к какому-то секрету или тайной информации, что они рискуют выдать и себя, и секрет. Начиная с 20 июля хорошее время для отдыха.

Дева

Девы все еще вовлечены в переустройство своего мира и задумали изменить жизнь. Самое важное лучше продумать до 19 июля, после этой даты обстоятельства не на вашей стороне. Главное для Дев за последнюю неделю месяца ни с кем не поссориться. Также есть риск попасть в "небольшие приключения".