Ср, 29.06.2022
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Видео ⟩ В поле зрения СГБ попало представление, где "расстреливают" президента Латвии

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В соцсетях распространилось видео, в котором видны сцены из представления известной в Латвии секты - в опубликованном видео изображен расстрел и арест президента страны. Этот видеоматериал попал в поле зрения Службы государственной безопасности, узнал TVNET.

Выступление, состоявшееся во время приходских дней секты, изображает обращение президента страны к народу, которое прерывает прибытие полиции. Президента расстреливают и вместе с премьером - увозят.

Служба государственной безопасности отметила, что в пределах своей компетенции следит за деятельностью различных, в том числе религиозных, организаций в Латвии.

"У СГБ, как у учреждения государственной безопасности, есть компетенция оценивать, видны ли в деятельности организаций потенциальные угрозы для государственной безопасности. Мы можем подтвердить, что в поле зрения СГБ оказалась также деятельность этой религиозной организации, в том числе указанный спектакль. В настоящее время СГБ от других комментариев воздерживается", - сказала служба.

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