Видео ⟩ В поле зрения СГБ попало представление, где "расстреливают" президента Латвии

Служба государственной безопасности отметила, что в пределах своей компетенции следит за деятельностью различных, в том числе религиозных, организаций в Латвии.

"У СГБ, как у учреждения государственной безопасности, есть компетенция оценивать, видны ли в деятельности организаций потенциальные угрозы для государственной безопасности. Мы можем подтвердить, что в поле зрения СГБ оказалась также деятельность этой религиозной организации, в том числе указанный спектакль. В настоящее время СГБ от других комментариев воздерживается", - сказала служба.