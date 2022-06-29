Латвия и Канада подписали декларацию о расширенном присутствии НАТО в Латвии

"Группа военных союзников в Латвии перерастет с батальона до уровня бригады, недвусмысленно демонстрируя намерение НАТО защищать каждый сантиметр Латвии. Однако это соглашение не одностороннее, поэтому и нам самим, как государству, в которой находится это бригада, придется внести существенные вложения в развитие военной инфраструктуры и увеличение персонального состава Латвийской армии", – отметил Пабрикс.

Согласно декларации, Канада обязуется продолжать руководить группой боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии, а также сотрудничать со странами-участницами НАТО в софинансировании необходимой инфраструктуры, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление возможностей восстановления и защиты альянса.

После саммита Латвия вместе с союзниками начнет процесс планирования, чтобы как можно быстрее создать полноценную многонациональную бригаду.

В настоящее время боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии объединяет около 1700 военнослужащих из 10 стран - Албании, Чехии, Испании, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Канады, которая является ведущим государством в размещенном в Латвии батальоне НАТО.

У Канады образовались тесные отношения с Латвией. Канада была среди первых стран НАТО, ратифицировавших договор о вступлении Латвии в альянс в 2004 году. В конце февраля этого года, реагируя на готовность России атаковать Украину, Канада была одним из союзников, которые осуществили отправку дополнительных военнослужащих и военной техники в Латвию.