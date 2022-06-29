Группировка пророссийских хакеров атаковала правительство Норвегии
В последние 24 часа на норвежские предприятия и правительство напала преступная группировка пророссийски настроенных хакеров, сообщила Служба безопасности Норвегии.
В последние 24 часа на норвежские предприятия и правительство напала преступная группировка пророссийски настроенных хакеров, сообщила Служба безопасности Норвегии.
Из-за кибератаки в Норвегии не были доступны несколько важных сайтов и интернет-служб.
Нападения могут вызвать чувство неопределенности среди населения и подтверждают, что Норвегия является игроком в нынешней европейской политической ситуации, сообщила директор Агентства национальной безопасности Софи Нистрем.
Killnet за последние месяцы неоднократно атаковала сайты правительств и властных структур многих западных странах.
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