Чт, 30.06.2022
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Елена Зеленская, супруга президента Украины

Группировка пророссийских хакеров атаковала правительство Норвегии

Иллюстративное фото. ФОТО: Pixabay

В последние 24 часа на норвежские предприятия и правительство напала преступная группировка пророссийски настроенных хакеров, сообщила Служба безопасности Норвегии.

Из-за кибератаки в Норвегии не были доступны несколько важных сайтов и интернет-служб.

Нападения могут вызвать чувство неопределенности среди населения и подтверждают, что Норвегия является игроком в нынешней европейской политической ситуации, сообщила директор Агентства национальной безопасности Софи Нистрем.

Норвежское СМИ NRK сообщает, что группировка российских хакеров Killnet в Telegram распространила призыв к нападению на Норвегию.

Killnet за последние месяцы неоднократно атаковала сайты правительств и властных структур многих западных странах.

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