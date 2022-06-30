"Украинцы сказали, что у них началась война. Донбассу было очень обидно". Как живет Донецк и что там думают о войне

"Мы терпилы, по-другому не скажешь"

Наиболее удаленный от центра Донецка Петровский район - один из самых неспокойных. В этом районе - сразу несколько шахт: как работающих, так и давно закрывшихся. Несколько заводов. Местные в основном живут в частном секторе.

В официальных российских новостях часто можно услышать, что украинские военные постоянно обстреливают Петровку. "Ага. Приезжают эти ДНРовцы и говорят: "Сейчас по вам будут стрелять, идите в укрытие". А сами разворачивают свою военную технику. Неудивительно, что по ней стреляют", - рассказала местная жительница, попросившая об анонимности. Она в этой войне поддерживает Украину.

Если по городу стреляют, многие местные считают, что их обстреливает Украина. Но точно установить, откуда именно прилетел снаряд, не всегда возможно. После выезда из Донецка миссии ОБСЕ в городе не осталось независимых экспертов.

В нескольких случаях минометных обстрелов люди в Донецке говорили, что слышали минометные залпы и уже через пару секунд - разрывы. В частности, в одном из своих сюжетов корреспондент российских "Известий" неоднократно говорит, что от звука выстрела до звука разрыва проходит около трех секунд.

Дальность стрельбы миномета составляет 6-7 километров, столько же - до самых близких к Донецку позиций украинской армии. Но это расстояние снаряд преодолевает примерно за 12 секунд и более (в зависимости от траектории). В случаях, когда между выстрелом и разрывом лишь две-три секунды, у экспертов вызывают сомнения заявления властей ДНР о том, что снаряд мог прилететь в Донецк с украинских позиций.

В пострадавшем Петровском районе живет Александра. Она подтверждает, что ситуация сейчас гораздо хуже, чем в самом неспокойном 2014 году.

"За все восемь лет жизни здесь я такого ужаса не испытывала, - рассказывает она. - Обстреливать начали чаще, сильнее и безжалостнее. Все люди только и надеются на то, что это в конце концов прекратится. Так как от нас мало что зависит, нам остается только терпеть. Мы терпилы - по-другому не скажешь. Да, и в 2014, и в 2015 годах были обстрелы, но не такие массивные, не такие продолжительные. А с 2016 года люди спокойно жили. Обстреливали где-то далеко, но я даже не вникала, где именно. Мы жили как и прежде, до войны. Сейчас ситуация обострилась до пределов, мирные жители гибнут каждый день. И теперь уже не важно, центр города это или окраина".