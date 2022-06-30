"Украинцы сказали, что у них началась война. Донбассу было очень обидно". Как живет Донецк и что там думают о войне

Обиды и "несправедливости"
"Конечно, нам жаль простых людей, попавших в эту мясорубку. Но был один момент после 24 февраля, который поверг нас в шок: украинцы сказали, что у них началась война. Мы задались логичным вопросом: а что было до этого? Известная фраза про восемь лет была высмеяна, а смерти людей там и тут стали активно сравнивать, говоря, что у нас были не сильные бомбежки. Донбассу было очень обидно за такое равнодушие со стороны наших бывших сограждан. Бывших - это от себя скажу, потому что после этого потока ненависти в наш адрес не хочется больше иметь с этими людьми ничего общего", - говорит Анна.
По данным властей ДНР и ЛНР, за 2021 год на территории самопровозглашенных республик от обстрелов погибло восемь мирных жителей.
Сейчас жители Донецка любят сравнивать свое положение с ситуацией на новых оккупированных территориях.
Александру из Петровского района задевает, что в захваченных Россией городах Херсонской и Запорожской областей начали быстро выдавать российские паспорта. Несколько лет назад Александра сама получала российский паспорт: месяцами собирала документы, стояла длинные очереди и выезжала в Россию. "Сколько несправедливости в этом плане", - считает она.
Донецкий пекарь Оксана возмущена, что мобилизованные мужчины уехали воевать в Херсон, Мариуполь и Харьков, в то время как Донецк оказался под ударом. Она уверена, что у пророссийских сил были все шансы захватить - или, как говорят в России, "освободить" - эти территории еще в 2014 году. Но, сетует Оксана, зачем-то "дали Украине семь лет, чтобы подготовиться и окопаться".
Поведение донецких политиков также вызывает у людей вопросы.
"Пушилин разве пример мужества? Полководец? Где он? - спрашивает Оксана. - Почему нет обращений правительства республики к дончанам? Нас с землей ровняют, а он в Питере из пушечки стреляет. Власть предержащие и их прихлебатели живут, а народ выживает. Дочь Пушилина в Дубае. А раненых мобилизованных лечить за счет государства отказываются. Если я уеду, я теряю рабочее место. Жить в России одной с второклассником с моей профессией - невеселое удовольствие. Да и российская бюрократия легендарна - к врачу не попасть. На начальный взнос ипотеки у меня средств нет. Очень страшно за будущее".
Александра поддерживает: "Почему сейчас в Мариуполе налаживается жизнь, а в родном городе до сих пор гибнут люди?"
Школьный учитель Наталья тоже считает, что "сейчас в Мариуполе намного лучше, чем в Донецке": "Им вся помощь и внимание. А то, что Донецк в огне, - то не в счет".
О том, как в Мариуполе "налаживается жизнь", регулярно рассказывает российское телевидение. При этом в городе до сих пор большие проблемы с едой, водой, лекарствами, отоплением и электричеством.
По данным украинских властей, Мариуполь был разрушен на 90% - в городе практически не осталось жилых домов без повреждений.