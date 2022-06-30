Происшествие с лифтом в Иманте: версия RNP отличается от версии обслуживающей фирмы и VUGD

По информации Rīgas namu pārvaldnieks, лифт начал самопроизвольное ускорение вниз с девятого этажа, но на четвертом этаже сработала система аварийной остановки. Предприятие сообщило, что пассажир не пострадал, тросы лифта не оборвались - он просто резко ускорился.

Обслуживает этот лифт компания Recept-Holding Lifts. Журнал работ свидетельствует, что последний раз он обслуживался всего два дня назад. Однако в RNP отмечают, что на предприятие поступали жалобы и раньше.

"Мы видели несоблюдение договора по работам. Когда мы это констатировали, мы обратились с претензией к предприятию. Это было недавно. И теперь, чтобы исключить, что их действия могут быть связаны с подобными случаями, мы будем проверять все лифты, где они работали", - сообщил Rus.Lsm.lv представитель домоуправления Кристс Лейшкалнс.

На предприятии Recept-Holding Lifts произошедшее комментировать отказались, однако по телефону его представитель заверил, что лифт - в порядке, а информация о срабатывании системы аварийного торможения - ложь. Не согласны с версией RNP и в Пожарно-спасательной службе (VUGD). Там отмечают, что лифт ехал не с девятого, а с 7 этажа, и если бы он падал, то пассажир бы пострадал.

"Не исключено, что в лифте действительно сработала система экстренного торможения, но падения при этом не было", - отметили в службе.

Как Лейшкалнс рассказал в передаче Латвийского радио 4 "Подробности", содержание лифтов регламентировано правилами Кабинета министров, поэтому все работы проводятся регулярно и по плану: "Проверка, которую выполняет другое предприятие, выполняется раз в году - оно проверяет техническое состояние лифта. А рядовые проверки и обслуживание проводятся в доме чаще - в этом месяце в здании с пострадавшим лифтом они проводились дважды. Это тоже регулярные работы".

По словам представителя RNP, теперь предстоит найти ответ на вопрос - почему же тогда при всех регулярных проверках произошел такой инцидент.

Он отметил, что в сработала система, которая и призвана предотвращать обрыв лифта и его свободное падение, предотвращать гибель людей:

"Техническое состояние лифтов именно в домах Rīgas namu pārvaldnieks - хорошее! И если есть какие-то проблемы, если наблюдаются какого-то рода длительные проблемы или требуется какой-то ремонт, но его нельзя произвести - тогда лифт закрывается. Мы не держим работающими лифты, которые находятся под сомнением насчет их технического состояния. Этому уделяется очень большое внимание, и это стандартные процедуры, если говорить о Rīgas namu pārvaldnieks".

При этом проверять электронные системы торможения буде та же фирма, которая обычно обслуживает лифты: "Есть фирма, которая раз в году проверяет техническое состояние лифтов, и есть фирма, которая регулярно производит обследование и работы по содержанию. Это - две разные компании, которые не связаны между собой. Это позволяет лучше оценивать состояние лифтов. (..) Мы видим, что нужно провести дополнительные проверки именно в той части хозяйства, которая обслуживается этим предприятием".