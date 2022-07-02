"Лес, тишина и голос мамы - это страшно, конечно". Bezvests.lv о башнях спасения при поиске Эвиты

Поисками пропавшей на сигулдском пляже пятилетней Эвиты руководила Госполиция, разделяя зоны ответственности между пожарными-спасателями, сотрудниками муниципальной полиции, военными, пограничниками, земессаргами и, конечно, добровольцами. Команда Bezvests.lv в представлении не нуждается - за 12 лет деятельности добровольцы нашли 138 человек. Безусловно, представители команды приняли активное участие и в поисках в Сигулде.

Группа Bezvests.lv проверяла территорию с помощью тепловизоров, привлекла кинологов, из-за жары работавших преимущественно ночью, а также использовала спасательные вышки, которые транслировали запись голоса матери Эвиты на несколько километров.

"Звучала очень эмоциональная речь мамы. Там часть людей просто хотели реально плакать", - поделился руководитель организации Bezvests.lv Александр Фаминский. "Но нужно понимать - это специфика. Дети с рождения идут на голос матери. Да и велика вероятность того, что ребенок будет прятаться от чужих.

Велика вероятность того, что ребенок не отзовется на зов другого чужого человека, но он всегда пойдет на зов мамы",

- добавила кинолог Ирина Бруниня, волонтер в Bezvests.lv, участвовавшая в поисках Эвиты.

Александр каждый километр спрашивал у группы, слышно ли еще голос матери? Так команда убедилась, что вышка работает по меньшей мере в радиусе 3 км. "Это очень сложно вынести, когда ты слышишь голос мамы, тишина эта гнетущая, а ты идешь", - отметил руководитель Bezvests.lv. Команда записала несколько фрагментов речей мамы Эвиты, и их включали через каждые 5-7 минут.

По словам Фаминского, спасательные вышки - изобретение Bezvests.lv, которое профинансировала частная компания. Сейчас в распоряжении поисковой команды три башни спасения - условно, три коробки, которые "мигают всякими лампочками", у каждой - два режима. "Она или орет очень громко, включается как сирена с маленьким интервалом времени, или может звать, например, детей - голосом, записанным на диктофон. Ее ставишь, и она производит такие звуки", - рассказал Фаминский.

Например, потерявшийся в лесу человек может услышать этот звук и идти на него. На башне - большая кнопка, большие надписи, что надо сообщить, нажав на нее, она пошлет сигнал спасателям, которые обнаружат человека по GPS самой башни. Также обнаруживший башню может включить громкую связь и поговорить с командой Bezvests.lv. Помимо этого, в башне есть маленький сейф-хранилище, в котором есть лекарства, необходимые вещи. Его можно открыть дистанционно, оказав человеку первую помощь. В идеале Bezvests.lv хотели бы сделать 8-10 таких башен. По убеждению Фаминского, они существенно бы облегчили поиск заблудившихся: "Очень часто получается, что человек словно уходит от нас, мы как будто в догонялки играем". Расставив башни словно забор, добровольцы существенно сократили бы время обнаружения заблудившегося человека, говорит эксперт.

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