Певец R Kelly осужден на 30 лет за многолетние сексуальные домогательства и насилие

Прокуроры, в свою очередь, настаивали на том, чтобы 55-летний Келли провел за решеткой не менее 25 лет, поскольку он на самом деле представляет урозу для общества и не проявил никакого раскаяния в связи с тем, что использовал свою известность для заманивания жертв и удовлетворения своих хищнических сексуальных желаний.

Келли еще в сентябре прошлого года был признан виновным в рэкете и восьми случаях нарушении закона, запрещающего перевозку людей между штатами в целях проституции.

Бонжан, до этого успешно представлявшая в Верховном суде Пенсильвании Билла Косби и добившаяся отмены приговора по делу о сексуальных домогательствах, взялась защищать Келли в суде после сентябрьских слушаний.

Она утверждала, что он вырос в нищете и в детстве сам многократно подвергался сексуальному насилию, в том числе со стороны собственной сестры и хозяина дома, в котором они жили.

Адвокат напоминала, что его IQ составляет лишь 79, что он фактически неграмотный и что даже во время церемонии вручения "Грэмми" он испытывал ужасный страх и унижение, поскольку не мог прочитать свою речь в телесуфлере.

Сторона обвинения видела Келли в совсем ином свете.

"Его действия были наглыми, он манипулировал людьми, контролировал и принуждал их, он не проявил ни раскаяния, ни уважения к закону, - писали прокуроры. - Длительный срок тюремного заключения должен послужить сдерживающим фактором другим, в том числе тем, кто обладает богатством, славой и огромной властью, которую дает такой [как у Келли] статус".

Поражения Келли - победа #MeToo

Приговор Келли многие расценили как важную победу движения #MeToo: это был первый крупный судебный процесс о сексуальных домогательства, на котором большинство истцов были чернокожими женщинами.

Чтобы доказать вину Келли, прокуроры опросили 45 свидетелей, в том числе 11 предполагаемых жертв. В результате они кропотливо составили картину преступлений, которые Келли безнаказанно совершал десятилетиями.

Чтобы обвинить Келли в рэкете, присяжные должны были признать его виновным по крайней мере в двух из 14 так называемых предикатных преступлений, составляющих основу более широкого спектра правонарушений.

Леденящие душу свидетельские показания, призванные доказать эти деяния, включали обвинения в изнасиловании, употреблении наркотиков, незаконном удержании и детской порнографии.

Истцы описывали события, часто зеркально похожие друг на друга, когда будущие жертвы встречались с певцом на его концертах, а затем его помощники вручали им телефонный номер Келли.

Некоторые из них рассказывали, что им говорили, будто их кумир готов помочь им попасть в мир шоу-бизнеса.

Одним из ключевых эпизодов обвинения стала жениьба Келли на певице Алие, которой на тот момент было 15 лет ФОТО: Getty Images

Однако вместо этого им промывали мозги и готовили к оказанию сексуальных услуг Келли, причем часто удерживали насильно и применяли иные средства жесткого контроля, продемонстрированные на записях присяжным.

Ключевым эпизодом в деле Келли стали его отношения с юной певицей Алией, которая погибла в 2001 году в авиакатастрофе на Багамах.

Келли был продюсером ее первого альбома Age Ain't Nothin' But A Number ("Возраст - это не просто число") и вскоре после его выхода в свет женился на 15-летней девушке, потому что опасался, что она от него забеременела.