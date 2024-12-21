"Жизнь непредсказуема. Я не мог предположить, что я буду жить два года в Лос-Анджелесе", - говорит музыкант и поэт Вася Обломов, который в 2022 году был вынужден покинуть Россию.
"Россия уже другая. Никто назад не отмотает плёнку". Вася Обломов об эмиграции и коллективной ответственности
Недавно Обломов в рамках своего музыкального тура посетил Ригу и дал интервью YouTube-каналу "Говорящие Головы", в котором рассказал о своей эмиграции и коллективной ответственности россиян за происходящее в Украине.
"Есть люди, которым сырники в горло не лезут, потому что они русские. Они не могут эти сырники есть, когда российские военные маршируют по украинской земле. Я не отношусь к этим людям. Сырники тут ни при чём. И русский язык тут ни при чём. И русская культура тут ни при чём. И флаг, больше скажу, тут тоже ни при чём. Эти люди захватили власть. Я хорошо помню ход событий, прекрасно слышал, что они решили это сделать. Я знаю кто виноват. Они пытаются размазать вину и сказать, что это мы все [виноваты] и у нас общая цель. Нет, нет. Мы знаем, чья это цель".
Обломов, которого постепенно запрещали на родине, не давали проводить концерты и вынудили уехать, допускает, что уже никогда не сможет вернуться в Россию.
"Чем дольше мы живём заграницей, тем меньше шансов, что мы вернёмся обратно. Просто ты привыкнешь жить в другой стране. Есть шанс, что ты потом приедешь в страну, из которой уезжал, а это будет другая страна. Она уже другая. Если и хочется вернуться куда-то, то хочется вернуться в то время, а время уже прошло. Территориально ты возвращаешься, а это всё не та страна. Всё уже изменилось и выглядит по-другому. Ну ты походишь неделю-две и уедешь уже совсем, навсегда. Некоторые артисты получили уголовные дела и они не могут вернуться туда.
Даже когда закончится война, едва ли российская власть скажет: "Слушай, сорян, открывай "ЭХО Москвы", Смольянинов, какой ты террорист? Ты никакой не террорист, мы чисто поржать тебя назначили". Ничего такого не будет. Никто назад не отмотает плёнку. Более того, погибшие не воскреснут", - говорит Обломов.
Также музыкант отметил, что "Россия - это не Путин", как считают многие. По мнению Обломова, в интересах российской власти и Путина размыть вину и превратить её в коллективную ответственность.
"Каждый раз, когда кто-то говорит, что все с русскими паспортами виноваты, то он играет ему [Путину] на руку. Потому что, когда виноваты все, значит виноват никто. Далеко не все люди в России подонки и подлецы, которые только и кричат "Гойда" и считают, что нужно проводить "денацификацию Украины". Сейчас единственная возможная форма протеста для обычного человека - это молчание. [...] У них нет никаких стопоров совершенно. Они убивают людей! Мы сейчас говорим не про какой-то там политический режим или запрет песни на радио. Хе*ня это всё собачья! Они людей убивают. Вышел дед к эфиру и сказал: "Я объявляю спецоперацию!". Он сказал "я", а теперь он говорит "мы". А в начале, когда "Киев за три дня", тогда "я", а когда не за три дня, тогда "мы".
Видео: Интервью Васи Обломова
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