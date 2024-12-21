"Россия уже другая. Никто назад не отмотает плёнку". Вася Обломов об эмиграции и коллективной ответственности

"Чем дольше мы живём заграницей, тем меньше шансов, что мы вернёмся обратно. Просто ты привыкнешь жить в другой стране. Есть шанс, что ты потом приедешь в страну, из которой уезжал, а это будет другая страна. Она уже другая. Если и хочется вернуться куда-то, то хочется вернуться в то время, а время уже прошло. Территориально ты возвращаешься, а это всё не та страна. Всё уже изменилось и выглядит по-другому. Ну ты походишь неделю-две и уедешь уже совсем, навсегда. Некоторые артисты получили уголовные дела и они не могут вернуться туда.

"Каждый раз, когда кто-то говорит, что все с русскими паспортами виноваты, то он играет ему [Путину] на руку. Потому что, когда виноваты все, значит виноват никто. Далеко не все люди в России подонки и подлецы, которые только и кричат "Гойда" и считают, что нужно проводить "денацификацию Украины". Сейчас единственная возможная форма протеста для обычного человека - это молчание. [...] У них нет никаких стопоров совершенно. Они убивают людей! Мы сейчас говорим не про какой-то там политический режим или запрет песни на радио. Хе*ня это всё собачья! Они людей убивают. Вышел дед к эфиру и сказал: "Я объявляю спецоперацию!". Он сказал "я", а теперь он говорит "мы". А в начале, когда "Киев за три дня", тогда "я", а когда не за три дня, тогда "мы".