Судебные разбирательства завершились в его пользу, и теперь Мамедов является единственным учредителем компании. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

Компания "Лайма-Люкс Рус"​ была основана Вайкуле и Мамедовым в начале 2000-х годов. Фирма занималась управлением салонами красоты, а также продажей косметики, мебели и аксессуаров.

В 2022 году певица, которая осудила вторжение России в Украину, передала свою долю в компании в размере 49% Мамедову.

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