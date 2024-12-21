Певица была соучредителем фирмы, которая занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары. В сентябре 2024 года ее компаньон Шираз Мамедов подал иск в суд, чтобы исключить ее из участников компании, пишет портал Limon.
Судебные разбирательства завершились в его пользу, и теперь Мамедов является единственным учредителем компании. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.
Компания "Лайма-Люкс Рус" была основана Вайкуле и Мамедовым в начале 2000-х годов. Фирма занималась управлением салонами красоты, а также продажей косметики, мебели и аксессуаров.
В 2022 году певица, которая осудила вторжение России в Украину, передала свою долю в компании в размере 49% Мамедову.
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