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ТЕСТ С ПРИЗОМ Что вы знаете о влиянии травяных чаев на здоровье?

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Фото статьи
Фото: Feyyaz Alacam/Shutterstock

Многие растения веками использовались в лечебных целях. Травяные чаи - это дар природы, который поможет успокоиться, повысить иммунитет и решить различные другие проблемы со здоровьем. Проверьте свои знания о влиянии самых популярных травяных чаев на организм, и если вам повезет, вы получите подарочную карту!

До 29 декабря пройдите тест, зарегистрируйте свой e-mail и принимайте участие в конкурсе.

30 декабря мы узнаем победителя, который получит подарочную карту на 50 евро от Apotheka.

Фото статьи
Фото: Publicitātes attēls

Конкурс организован совместно с Apotheka.

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