ТЕСТ С ПРИЗОМ Что вы знаете о влиянии травяных чаев на здоровье?

Многие растения веками использовались в лечебных целях. Травяные чаи - это дар природы, который поможет успокоиться, повысить иммунитет и решить различные другие проблемы со здоровьем. Проверьте свои знания о влиянии самых популярных травяных чаев на организм, и если вам повезет, вы получите подарочную карту!
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