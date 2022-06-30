Трагедия в Бауском крае: погибла женщина, которую затянуло в газонокосилку
В среду в Бауском крае погибла женщина, которую затянуло в газонокосилку-трактор, сообщает агентство LETA.
В среду в Бауском крае погибла женщина, которую затянуло в газонокосилку-трактор, сообщает агентство LETA.
Согласно предварительной информации, в 12:40 в среду в волости Гайлишу произошел трагический несчастный случай - когда мужчина на тракторной технике косил обочину дороги, в механизм затянуло женщину 1958 года рождения, которая погибла на месте происшествия.
Полиция начала уголовный процесс, следствие продолжается, чтобы выяснить точные обстоятельства произошедшего.
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