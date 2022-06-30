Чт, 30.06.2022
В настоящее время Россия, вероятно, не готова и не достаточно сильна, чтобы представлять серьезную угрозу членам НАТО. Том Ростокс, директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны
Том Ростокс, директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны

Трагедия в Бауском крае: погибла женщина, которую затянуло в газонокосилку

ФОТО: Shutterstock

В среду в Бауском крае погибла женщина, которую затянуло в газонокосилку-трактор, сообщает агентство LETA.

Согласно предварительной информации, в 12:40 в среду в волости Гайлишу произошел трагический несчастный случай - когда мужчина на тракторной технике косил обочину дороги, в механизм затянуло женщину 1958 года рождения, которая погибла на месте происшествия.

Полиция начала уголовный процесс, следствие продолжается, чтобы выяснить точные обстоятельства произошедшего.

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