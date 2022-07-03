Вс, 3.07.2022
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"Мы сыну сначала не говорили, что война. Эти все побеги в погреб… Мы сказали, что это такая игра"

Александр Зозуля, житель Харьковской области. На фоне снаряд в частном секторе, где он живёт, а слева - бомбоубежище ФОТО: А.Зозуля. Коллаж: chayka.lv

"Мы сыну сначала не говорили, что война. Эти все побеги в погреб… Мы сказали, что это такая игра. Помните, как в фильме Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна" мальчику в концлагере говорил папа, что это игра такая, что спрятаться надо от злого дяди в каске…", - рассказывает Александр Зозуля. Его сыну 7 лет, и сегодня мальчик знает, что идёт война, что Россия напала на его страну. Об этом пишет "Чайка".

Александру 37 лет. Он предприниматель, но уже 4 месяца его бизнес не работает из-за войны в Украине. Александр вместе с семьёй - женой и сыном, а ещё с тремя собаками, двумя кошками и черепахой живёт в пригороде Харькова. "У нас тут всё относительно спокойно, иногда что-то где-то прилетает, но мы привыкли", - говорит Саша.

Это интервью было записано 27 мая, ещё до того, как Россия начала очередной штурм Харьковской области. Перед публикацией мы связались с Александром снова, он рассказал, что у него пока ничего не изменилось, вот только ситуация в июне стала куда опаснее…Так, например, 28 июня российские военные обстреляли школу № 78 в Харькове, превратив её в руины. В этой школе учился Саша.

Несмотря на боевые действия, Александр сохраняет, как он выразился, "сдержанный оптимизм". О том, как проходят будни этой семьи, почему они не покинули Украину и какие вообще впечатления от всего происходящего, Александр рассказал в интервью "Чайке".

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