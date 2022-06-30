Vītolu fonds получил солидное анонимное пожертвование
29 июня Vītolu fonds получил щедрое анонимное пожертвование, сообщили TVNET в фонде.
29 июня Vītolu fonds получил щедрое анонимное пожертвование, сообщили TVNET в фонде.
В декабре 2021 года Vītolu fonds получил анонимное пожертвование, согласно завещанию, на сумму 1 млн австралийских долларов, теперь, спустя полгода, по последней воле того же лица поступило
Дама, завещавшая все накопленное в жизни воспитанию молодежи, родом из Австралии, куда ее родители приехали после Второй мировой войны в поисках убежища в изгнании. Выйдя на пенсию, она переехала в Латвию, и почувствовала огромное чувство принадлежности к этой земле, которую полюбила всем сердцем, хотя и не родилась здесь. Она смогла продемонстрировать свой патриотизм при жизни, но еще больше, когда она скончалась.
"Понимая истинный масштаб пожертвования и возможности поддержки с его помощью молодежи, мы с тихим счастьем осознаем, что это будут сотни хорошо образованных выпускников. Врачей, инженеров, учителей и многих представителей других профессий - и это самое большое богатство, которое каждый может подарить своей Родине. Это уже не просто помощь отдельным лицам, это подарок всему народу, который будет вложен в самый ценный капитал, которым мы владеем - народ Латвии, будущее Латвии", - говорится в сообщении фонда.
Vītolu fonds с глубоким уважением чтит память мецената.
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