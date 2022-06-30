Vītolu fonds получил солидное анонимное пожертвование

В декабре 2021 года Vītolu fonds получил анонимное пожертвование, согласно завещанию, на сумму 1 млн австралийских долларов, теперь, спустя полгода, по последней воле того же лица поступило

еще два миллиона австралийских долларов или 1,3 млн евро, полученных путем продажи недвижимого имущества, которое принадлежало благодетелю.

Дама, завещавшая все накопленное в жизни воспитанию молодежи, родом из Австралии, куда ее родители приехали после Второй мировой войны в поисках убежища в изгнании. Выйдя на пенсию, она переехала в Латвию, и почувствовала огромное чувство принадлежности к этой земле, которую полюбила всем сердцем, хотя и не родилась здесь. Она смогла продемонстрировать свой патриотизм при жизни, но еще больше, когда она скончалась.

"Понимая истинный масштаб пожертвования и возможности поддержки с его помощью молодежи, мы с тихим счастьем осознаем, что это будут сотни хорошо образованных выпускников. Врачей, инженеров, учителей и многих представителей других профессий - и это самое большое богатство, которое каждый может подарить своей Родине. Это уже не просто помощь отдельным лицам, это подарок всему народу, который будет вложен в самый ценный капитал, которым мы владеем - народ Латвии, будущее Латвии", - говорится в сообщении фонда.

Vītolu fonds с глубоким уважением чтит память мецената.