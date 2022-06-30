Торговые сети предупреждают о новом виде мошенничества

Ассоциация констатирует, что в течение последней недели в социальных сетях активизировались мошенники, которые создают в Facebook различные поддельные профили от имени брендов крупных торговых компаний,

предлагая гражданам отправлять текстовые сообщения, чтобы получить код и выиграть денежный приз. При отправке сообщения к телефонному счету добавляется дополнительная плата.

LMB призывает быть бдительными и не участвовать в подозрительных конкурсах с крупными денежными призами, а также внимательно проверять информацию о действующих акциях в официальных каналах связи и на сайте соответствующего торгового бренда.

Лайла Вартукаптейне, председатель правления LMB, коммерческий директор SIA Elvi Latvija, утверждает, что за короткое время в социальных сетях были распространены поддельные конкурсы от имени нескольких известных торговых марок, со страниц, визуальная идентичность которых очень похож на оригинальные сайты брендов.

Вартукаптейне​​ поясняет, что на подозрительный контент чаще всего указывают грамматические и стилевые ошибки в тексте. Часто страница, на которой опубликован конкурс, новая и не имеет большого количества подписчиков, на ней очень мало контента - одна или пара записей. Кроме того, часто, обещается нереально большой призовой фонд.

LMB призывает всех критически оценивать, насколько надежным и подлинным является контент, который предлагается от имени торговых компаний, а при столкновении с попытками мошенничества призывает обращаться в полицию.

LMB зарегистрирована в 2021 году, ее учредителями являются ELVI Latvija, владелец франшизы бренда Elvi, и Latvian Retail Management, владелец бренда Citro.