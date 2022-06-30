Торговые сети предупреждают о новом виде мошенничества

Ассоциация констатирует, что в течение последней недели в социальных сетях активизировались мошенники, которые создают в Facebook различные поддельные профили от имени брендов крупных торговых компаний,
предлагая гражданам отправлять текстовые сообщения, чтобы получить код и выиграть денежный приз. При отправке сообщения к телефонному счету добавляется дополнительная плата.
LMB призывает быть бдительными и не участвовать в подозрительных конкурсах с крупными денежными призами, а также внимательно проверять информацию о действующих акциях в официальных каналах связи и на сайте соответствующего торгового бренда.
Лайла Вартукаптейне, председатель правления LMB, коммерческий директор SIA Elvi Latvija, утверждает, что за короткое время в социальных сетях были распространены поддельные конкурсы от имени нескольких известных торговых марок, со страниц, визуальная идентичность которых очень похож на оригинальные сайты брендов.
Вартукаптейне поясняет, что на подозрительный контент чаще всего указывают грамматические и стилевые ошибки в тексте. Часто страница, на которой опубликован конкурс, новая и не имеет большого количества подписчиков, на ней очень мало контента - одна или пара записей. Кроме того, часто, обещается нереально большой призовой фонд.
LMB призывает всех критически оценивать, насколько надежным и подлинным является контент, который предлагается от имени торговых компаний, а при столкновении с попытками мошенничества призывает обращаться в полицию.
LMB зарегистрирована в 2021 году, ее учредителями являются ELVI Latvija, владелец франшизы бренда Elvi, и Latvian Retail Management, владелец бренда Citro.
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